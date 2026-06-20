Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en Líbano

Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito de embarcaciones, en respuesta a los ataques lanzados por Israel en el sur de Líbano, que Teherán calificó como una violación del acuerdo alcanzado con Estados Unidos para avanzar en negociaciones bilaterales.

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz

La decisión fue comunicada por el mando militar central iraní a través de la televisión estatal. En el texto oficial, las autoridades señalaron que el estrecho «será cerrado al paso de navíos» y afirmaron que la medida constituye «un primer paso» frente al «incumplimiento de la promesa por parte del enemigo».

Además, advirtieron que, si continúan las acciones militares, «se planificarán nuevas medidas para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones».

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el transporte de petróleo y gas, por lo que cualquier interrupción en el tránsito genera preocupación en los mercados internacionales y eleva la tensión en Medio Oriente.

El anuncio se produce un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara su expectativa de que Irán acepte un acuerdo definitivo dentro del plazo de 60 días establecido en el memorándum de entendimiento firmado entre ambas partes.

«Si no se alcanza ningún acuerdo dentro de ese plazo, haremos cosas que no los harán felices», advirtió Trump durante una declaración realizada en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Sin embargo, el mandatario estadounidense agregó que confía en que no será necesario llegar a esa instancia.

El memorándum firmado entre Washington y Teherán establece que ambas partes se comprometen a negociar un acuerdo final en un plazo máximo de 60 días, contados desde el jueves pasado, con la posibilidad de extender ese período si existe consentimiento mutuo.

Con información de NA y AFP