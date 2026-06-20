El gobierno de Colombia apuntó contra Javier Milei por respaldar a De la Espriella antes del balotaje

Milei había expresado públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella, quien ganó en la primera vuelta con el 43,7 % de los votos.

El Gobierno de Colombia presentó una carta de protesta contra Javier Milei tras sus declaraciones de apoyo al candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien este domingo disputará el balotaje frente a Iván Cepeda. La gestión de Gustavo Petro consideró que los mensajes del mandatario argentino constituyen una intervención en el proceso electoral colombiano.

La Cancillería colombiana expresó su «categórico rechazo» a las publicaciones realizadas por Milei en redes sociales y afirmó que una autoridad extranjera no debe influir sobre una elección interna.

Protesta diplomática de Colombia contra Javier Milei por su apoyo electoral antes del balotaje

El comunicado hace referencia a dos publicaciones del Presidente argentino. La primera fue realizada el 31 de mayo, tras la victoria de De la Espriella en la primera vuelta. Allí Milei escribió: «Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años».

Abelardo de la Espriella ganó en la primera vuelta con 43,7% de los votos, por sobre los 40,9 % que cosechó Ivàn Cepeda.

Días después, el mandatario reveló que había mantenido una conversación telefónica con el candidato y volvió a respaldarlo públicamente. En ese mensaje sostuvo: «En el ballotage del 21 de junio se juega mucho más que una elección: se define si Colombia sigue el camino del crecimiento económico y la prosperidad o persiste en el del comunismo empobrecedor. Las fuerzas de la libertad en la región estamos mirando y apoyando».

Para el Gobierno de Petro, esas declaraciones vulneran el principio de no intervención. En el comunicado señaló que «cualquier manifestación de apoyo, rechazo, presión o intervención de una autoridad extranjera orientada a favorecer o perjudicar a cualquiera de las candidaturas o campañas participantes constituye una actuación impropia en un asunto que compete exclusivamente al pueblo colombiano».

Denuncian violación del principio de no intervención

Además, la Cancillería sostuvo que «este tipo de pronunciamientos desconoce el deber de prudencia, responsabilidad y respeto mutuo que debe orientar las relaciones entre los Estados, especialmente durante el desarrollo de un proceso electoral», y confirmó la presentación formal de una nota de protesta ante la Argentina.

El organismo también advirtió que «ninguna autoridad extranjera debe intentar incidir, directa o indirectamente, en la voluntad de los electores, favorecer o perjudicar a alguna de las campañas participantes, ni condicionar el futuro de las relaciones bilaterales al resultado de una contienda electoral interna».

Tras recibir el respaldo de Milei, De la Espriella aseguró que, si resulta electo presidente, Colombia tendrá una «relación inmejorable» con la Argentina.