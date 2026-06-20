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Pasos a Chile complicados por nieve y hielo: cierran temporalmente el cruce por Pino Hachado y Cardenal Samoré

Vialidad Nacional compartió el estado actualizado de los pasos fronterizos a Chile y remarcó los cruces desde Neuquén se encuentran intransitables. Se espera un nuevo parte a media mañana.

Redacción

Por Redacción

Complejo fronterizo Pino Hachado. Cartel.-

Complejo fronterizo Pino Hachado. Cartel.-

Vialidad Nacional emitió un comunicado oficial sobre el estado de transitabilidad en los Pasos Fronterizos. De esta manera confirmó que Pino Hachado se encuentra actualmente cerrado debido a las condiciones climáticas que afectan a la zona cordillerana.

Cierran preventivamente el cruce por Pino Hachado

Según el último reporte oficial de las 08:10 hs, la ruta se encuentra totalmente intransitable debido a la presencia de hielo y acumulación de nieve.

Las autoridades informaron que se espera una actualización a las 10:00 hs para evaluar cómo continuará la situación.

Vialidad detalló que además de la nieve y el hielo, también se registran fuertes ráfagas de viento que complican el tránsito y se constató la presencia de animales sueltos en el sector. Además, se advierte por una posible caída de piedas a la altura del kilómetro 48.

Paso Cardenal Samoré cerrado

En cuanto al estado de Cardenal Samoré, Vialidad informó que las condiciones son similares a la de Pino Hachado y por este motivo permanecerá cerrado durante las primeras horas de este sábado.

Detallaron que la calzada está intransitable por acumulación de nieve. Se espera un nuevo reporte a las 10

Se solicita a los conductores extremar las precauciones y evitar circular por la zona hasta que las condiciones mejoren y se emita una nueva disposición oficial


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Pino Hachado

Vialidad Nacional emitió un comunicado oficial sobre el estado de transitabilidad en los Pasos Fronterizos. De esta manera confirmó que Pino Hachado se encuentra actualmente cerrado debido a las condiciones climáticas que afectan a la zona cordillerana.

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