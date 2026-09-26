Más infraestructura, más capacidad de respuesta: avanza la ampliación de la U11

La ampliación de la Unidad de Detención N°11 (U11), ubicada en la región de la Confluencia, responde a una necesidad concreta del sistema de seguridad provincial neuquino: disponer de lugares para alojar delincuentes y evitar que esa responsabilidad recaiga sobre las comisarías. El nuevo pabellón de máxima seguridad será inaugurado el próximo mes y forma parte de un plan histórico de consolidación de infraestructura.

“Tener personas privadas de su libertad en las comisarías resiente el sistema carcelario y policial, por eso es prioritario contar con la infraestructura necesaria”, afirmó el gobernador Rolando Figueroa durante una recorrida por las obras. En esa línea, destacó que la Provincia “está superando los 40 mil metros cuadrados de infraestructura en seguridad”, además del equipamiento, los chalecos, las armas (como las pistolas Taser) y los móviles que hacen al fortalecimiento de la seguridad.



Detrás de cada operativo y cada detención aparece también una demanda concreta sobre el sistema penitenciario. Para muestra sobra un botón: desde la aplicación de la Ley Provincial 3488, que traspasó la competencia del narcomenudeo desde la Justicia Federal a la Justicia Provincial, la dirección Antinarcóticos de la Policía realizó 434 allanamientos y más de 76 operativos complementarios, con un total de 183 personas condenadas como resultado de estas acciones. Estos números explican parte de la necesidad de ampliar la capacidad carcelaria y acompañar con infraestructura la lucha contra el microtráfico en la provincia.

La segunda etapa de la ampliación de la U11 contemplará un pabellón de más de 2.700 metros cuadrados para máxima seguridad, mientras que ya se encuentra en ejecución una tercera instancia de 700 metros cuadrados destinados a mediana seguridad. “Estamos haciendo lo que no se hacía”, sostuvo Figueroa, quien también anticipó nuevas obras para seguridad en la meseta de la ciudad de Neuquén, que superarán los 10 mil metros cuadrados.

La obra, además garantiza condiciones para los traslados y mayor organización del sistema. El pabellón próximo a inaugurarse contará con 26 celdas, un anillo de circulación para vehículos de traslado, visitas y servicios, además de dos murallas paralelas y cercos de cinco metros de altura. La ampliación de la U11 se suma así a los allanamientos, las detenciones, la presencia policial y las acciones contra el narcomenudeo, dentro de una estrategia que busca fortalecer la seguridad desde la prevención, la respuesta y la infraestructura.