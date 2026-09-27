Mapa | Ciclismo de ruta en Fernández Oro: cuál será el recorrido de la última etapa del Giro Oro

Fernández Oro tendrá este domingo la última jornada del Giro Oro, la competencia de ciclismo de ruta que reunió durante el fin de semana a corredores de distintas categorías y recorrió sectores urbanos y de chacras de la ciudad.

La actividad deportiva comenzó a las 10 con las categorías Máster, Damas e Infantiles. A las 13 está prevista la concentración de los corredores de la categoría Libre y a las 14.30 será la largada de la última etapa, que definirá la competencia.

Foto: Municipio de Fernández Oro.

Ayer el recorrido atravesó distintos sectores de las chacras de Fernández Oro y permitió a los ciclistas competir en un circuito rodeado por el paisaje productivo de la localidad, mientras vecinos y visitantes acompañaron la propuesta.

Mapa y recorrido de la última etapa de «Gira Oro»

La segunda jornada del Giro Oro, disputada el sábado, llevó a los ciclistas por distintos sectores de chacras de Fernández Oro, con un recorrido que combinó la competencia deportiva con el paisaje productivo de la localidad.

Este domingo se disputará la etapa final. En el mapa se puede consultar el recorrido previsto para la competencia, con los sectores por los que circularán los corredores durante la última jornada.

La programación deportiva finalizará alrededor de las 17, momento en el que comenzarán las actividades previstas para el cierre del Giro Oro.

Cómo sigue la jornada de ciclismo en Fernández Oro

Después de la competencia comenzará la Peña Folclórica, con una programación que reunirá artistas y agrupaciones de distintas localidades del Alto Valle.

Foto: Municipio de Fernández Oro.

Desde las 18 se presentará Raíces de mi Pueblo, de Allen. A las 18.30 será el turno de la Asociación Civil Huellas del Sur, de Cinco Saltos, y a las 18.40 actuará Pily Verón, de Cipolletti.

La agenda continuará a las 19.15 con Huellas del Sur, a las 19.30 con una peña libre y a las 20 con el Ballet Folclórico de General Fernández Oro. Luego se presentarán Revolución Criolla y Del mismo palo, ambos de Cipolletti.

Durante el fin de semana, el Giro Oro también contó con feria gastronómica, artesanos y espectáculos musicales, como parte de una propuesta que buscó acompañar la competencia ciclística.

En las primeras jornadas, Juan Cruz Sosa, de JC Competición, quedó primero; Martín Silva, también de JC Competición, terminó segundo; y Alejandro Quilci, de Jeremías Competición, completó el podio.

Foto: municipio de Fernández Oro.

Para este domingo, la organización convocó a vecinos y visitantes a acompañar la última etapa y participar de las actividades de cierre.