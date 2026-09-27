Apoyo de las provincias: el dilema de Javier Milei con los gobernadores para blindar el 2027

El plan electoral de Javier Milei rumbo a 2027 choca contra una paradoja estructural que desvela a la Casa Rosada. Para blindar su gestión, aprobar leyes clave y llegar competitivo a las urnas, el Presidente necesita de un actor de reparto: los gobernadores.

Sin embargo, sentarse a negociar con ellos implica un costo político directo para el armado territorial de La Libertad Avanza.

La ecuación es tan simple como compleja. La administración libertaria no cuenta con la musculatura legislativa propia necesaria en el Congreso. Por eso, emisarios de Casa Rosada, con Diego Santilli a la cabeza, aceleraron las rondas de reuniones con los mandatarios provinciales tras la presentación del Presupuesto. A cambio de rutas, fondos energéticos y transferencias, el oficialismo busca votos.

El problema es que los gobernadores con los que negocia hoy son, en muchos casos, los mismos contrincantes a los que los candidatos libertarios deberán enfrentar en las urnas el año próximo.

El mapa de la discordia: aliados en el Congreso, rivales en las urnas

La tensión entre la gobernabilidad nacional y la expansión territorial se replica a lo largo del país, exponiendo cortocircuitos inevitables entre la estrategia de Karina Milei y las ambiciones locales del partido:

Salta (Gustavo Sáenz): el mandatario provincial mantiene un vínculo fluido y aporta respaldos legislativos vitales. Pero en territorio salteño, la senadora y figura libertaria Emilia Orozco pisa fuerte con aspiraciones propias a la gobernación. Cada concesión a Sáenz debilita la estructura provincial de LLA.



el mandatario provincial mantiene un vínculo fluido y aporta respaldos legislativos vitales. Pero en territorio salteño, la senadora y figura libertaria Emilia Orozco pisa fuerte con aspiraciones propias a la gobernación. Cada concesión a Sáenz debilita la estructura provincial de LLA. Tucumán (Osvaldo Jaldo): el caso más explícito. Jaldo se convirtió en un aliado clave en el Parlamento, exigiendo un Presupuesto «federal». El problema es que el espacio libertario ya lanzó oficialmente a Lisandro Catalán como candidato a gobernador para disputarle el poder en la provincia.



el caso más explícito. Jaldo se convirtió en un aliado clave en el Parlamento, exigiendo un Presupuesto «federal». El problema es que el espacio libertario ya lanzó oficialmente a Lisandro Catalán como candidato a gobernador para disputarle el poder en la provincia. Córdoba (Martín Llaryora): el distrito mediterráneo es intocable para los planes nacionales, pero el oficialismo no quiere resignar terreno propio. Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario en Diputados, encabeza un armado local que colisiona con los intereses del peronismo cordobés dialoguista.



el distrito mediterráneo es intocable para los planes nacionales, pero el oficialismo no quiere resignar terreno propio. Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario en Diputados, encabeza un armado local que colisiona con los intereses del peronismo cordobés dialoguista. Santa Fe (Maximiliano Pullaro): la relación mejoró al punto de evaluar un pacto de no agresión. Pullaro funciona como socio institucional y fiscaliza la gestión local junto a la armadora Romina Diez, surfeando la delgada línea entre la cooperación parlamentaria y la competencia electoral.

La estrategia de Karina Milei: pragmatismo y supervivencia

Frente a este rompecabezas, el equipo político comandado por Karina Milei y los hermanos Menem entendió que la pureza ideológica es un lujo que el oficialismo no puede darse.

La Casa Rosada abrió el abanico y diagramó distintos modelos de convivencia según cada distrito: alianzas tácticas, listas compartidas, desdoblamientos permitidos o simples pactos de no agresión. La directriz bajada desde la cúpula partidaria es clara: las negociaciones electorales se subordonan al comportamiento de los legisladores aliados en el Congreso.

En este tablero de ajedrez, la relación mutua se sostiene por pura necesidad de supervivencia. Milei no necesita que todos los gobernadores se conviertan al liberalismo; necesita que suficientes mandatarios le permitan gobernar hoy. Del otro lado, las provincias dependen de la estabilidad macroeconómica y los recursos nacionales.

La gran incógnita que desvela a la mesa chica libertaria no es cuántos gobernadores apoyan al modelo actual, sino cuántos votos le aportarán al oficialismo en el Parlamento sin dinamitar las chances de triunfo de sus propios candidatos en las urnas.

Con información de Infobae.