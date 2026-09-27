El hospital de Cipolletti suma equipamiento de alta complejidad por $267 millones: qué servicios serán reforzados

El hospital de Cipolletti es el centro de salud de complejidad más alta en el Alto Valle Oeste. Foto: gentileza.

El Hospital “Dr. Pedro Moguillansky” de Cipolletti incorporará durante las próximas semanas nuevo equipamiento de alta complejidad e insumos destinados a reforzar algunos de sus servicios más sensibles.

La inversión supera los $267 millones en las principales compras informadas por el Gobierno provincial. Parte de los recursos proviene del denominado Bono VMOS, mientras que otras adquisiciones fueron afrontadas con partidas del presupuesto del Ministerio de Salud de Río Negro.

Las adquisiciones incluyen una mesa de cirugía, bombas de infusión, elementos para esterilización, una lavacentrifugadora, reactivos de laboratorio y componentes para la red de gases medicinales.

La directora del hospital, María Margarita Rizzi Salto, destacó el impacto que tendrá la incorporación de estos recursos en la atención cotidiana. “Sumar equipamiento de vanguardia a nuestro hospital no es solo incorporar aparatología, es acortar tiempos de recuperación, brindar mayor seguridad clínica y garantizar que cada vecino y vecina de Cipolletti y la región reciba una atención médica pública de la más alta calidad”, afirmó.

Qué equipamiento llegará al hospital de Cipolletti

Entre las adquisiciones financiadas mediante el esquema vinculado a VMOS se encuentra una mesa de cirugía para el quirófano, cuya entrega está prevista para noviembre. El equipamiento demandó una inversión de $32.008.000 y permitirá renovar la base operativa utilizada durante las intervenciones.

También llegarán bombas de infusión y de jeringa, por $55.425.759, previstas para octubre. Se trata de dispositivos que permiten administrar medicamentos de manera precisa y controlada, especialmente importantes para áreas como Terapia Intensiva y Neonatología.

Otro de los componentes está destinado a la Central de Esterilización. Son cables para el autoclave Högner, con un costo de $20.242.056, cuya entrega está prevista para fines de octubre. La reposición permitirá mantener operativo el sistema utilizado para el procesamiento del material quirúrgico.

En los próximos días está prevista además la llegada de una lavacentrifugadora de 30 kilos, adquirida por $35.337.817. El equipo permitirá ampliar la capacidad del lavadero para el tratamiento de la ropa hospitalaria.

Más recursos para el Laboratorio y la Guardia del Hospital de Cipolletti

El paquete contempla además adquisiciones que fueron financiadas directamente con recursos del Ministerio de Salud. Una de ellas son los reactivos para el autoanalizador de Química Clínica, por $113.245.390. La entrega es inmediata y permitirá sostener el procesamiento de análisis de laboratorio.

Para la guardia se incorporará equipamiento destinado a la red de gases medicinales de emergencia. La compra representa $11.279.426 y apunta a garantizar la provisión de oxígeno para pacientes que requieren atención crítica.

A estas adquisiciones se suman otras gestiones que ya tuvieron avances concretos. El endoscopio del hospital fue reparado luego de ser enviado a un servicio técnico especializado de Buenos Aires y quedó listo para regresar al establecimiento.

También se emitió una orden de compra para incorporar cajas cribadas para autoclave, mientras que avanza el proceso administrativo para adquirir una cama quirúrgica de alta complejidad, destinada a pacientes con obesidad o con requerimientos especiales.

Rizzi Salto también valoró el trabajo realizado por los equipos del hospital y el acompañamiento del Gobierno provincial. “Agradezco profundamente a todo el equipo de salud que día a día pone su esfuerzo al servicio de la gente, y al Gobernador Alberto Weretilneck por seguir invirtiendo en recursos concretos para cuidar la vida y la salud de todos los rionegrinos”, sostuvo.