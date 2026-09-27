Abusos online: Alpine emitió un comunicado luego del error de Colapinto en Azerbaiyán

El lío que armó Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán sigue en el centro de la escena y está claro que tendrá varios capítulos. Y el que movió fichas este domingo fue el equipo Alpine, que emitió un comunicado para repudiar los abusos online y los comentarios de acoso emitidos en redes sociales. Este pedido, además arrastra lo que ocurrió durante la semana previa, con diferentes mensajes en contra de Pierre Gasly, compañero del argentino.

El accidente que provocó Colapinto se dio en la vuelta 36, tras la reanudación de la carrera después del palo que tuvo Alex Albon, quien estrelló su Williams contra una de las paredes. Colapinto llegó muy pasado a la primera curva la “ligaron” Gasly y el campeón del mundo, Lando Norris.

En España, Gasly no había dejado pasar a Colapinto cuando el piloto francés todavía debía pasar por boxes y por esa situación el piloto recibió amenazas en las redes sociales, tanto a él como a su familia, algo que también generó un fuerte repudio de Flavio Briatore, quien advirtió que de seguir así se iban a terminar las notas con los medios argentinos. Ante esto, en Alpine dieron a conocer un comunicado.

¿Qué dice el comunicado de Alpine?

“Como equipo, sentimos que es necesario volver a expresarnos sobre el odio y los ataques que circulan en internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo están dirigidos a uno de nuestros propios pilotos, sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos los medios, y a nuestros rivales en las pistas. Los errores ocurren cuando se corre al límite, y sin importar el resultado, nadie debería ser blanco de comentarios de odio o abuso”, comenzó el comunicado emitido este domingo.

“Condenar el abuso en las redes sociales no apunta a ninguna base de fanáticos en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico; se trata de algo universal que debe señalarse y reconocerse entre todos los fanáticos del deporte”, agregó.

En otro pasaje reconoció que las agresiones a través de redes sociales se convirtieron en algo habitual en las últimas carreras y expresó su alineamiento con la Fórmula 1, la FIA y los otros equipos para erradicarlo.

“Sabemos que, como orgullosos participantes e interesados en este deporte, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución. Seguiremos trabajando de cerca con el promotor y titular de los derechos del campeonato, y con el organismo rector, para discutir formas de combatir el abuso en internet y fomentar la rivalidad deportiva sana que caracteriza a la Fórmula 1 y que la hace tan especial”, sentenció Alpine.