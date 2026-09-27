Cerró un circuito de Bariloche por la crecida del río Manso: cuáles son las alternativas para circular

El temporal de lluvias en la cordillera dejó su saldo en uno de los atractivos turísticos más convocantes de la región. Parques Nacionales dispuso el cierre total del circuito hacia el Cerro Tronador, luego de que las abundantes precipitaciones provocaran una severa crecida del río Manso en el sector de Pampa Linda, generando un desborde que inundó gran parte del área.

La medida de carácter preventivo comenzó a regir este domingo y se extenderá durante los próximos días.

Las autoridades confirmaron que el camino permanecerá inhabilitado hasta que las condiciones climáticas y de terreno mejoren, y anunciaron que informarán oportunamente el momento de su reapertura.

El plan de contingencia: extienden el horario en Cascada Los Alerces

Ante el corte del camino principal y para ofrecer una alternativa a los visitantes y a las excursiones que tenían planificadas actividades en el parque, la administración reorganizó los circuitos alternativos.

El operativo de contingencia incluye una extensión horaria del circuito hacia la Cascada Los Alerces extendió este domingo su horario habilitado para el descenso hasta las 15:00 horas.

Desde el organismo solicitaron a los turistas consultar las condiciones de acceso antes de emprender cualquier recorrido y es obligatorio respetar las indicaciones de las autoridades y del personal operativo que se encuentra trabajando en la zona afectada.