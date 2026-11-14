Neuquén: ¿Cuáles son las obras que tendrán prioridad en el Presupuesto 2027?

Detrás de las 745 obras que el Gobierno provincial neuquino proyecta para 2027 hay un trabajo de planificación que comenzó mucho antes de la presentación del presupuesto en la Legislatura: recorrer el territorio, escuchar a la sociedad y acordar con cada municipio cuáles son las necesidades más urgentes

Con esa premisa, la gestión del gobernador Rolando Figueroa diseñó un programa de infraestructura que contempla 555 nuevas intervenciones y otras 190 que tendrán continuidad durante el próximo año. Al respecto, el mandatario comentó que «en un contexto nacional complejo, donde la mayoría de las jurisdicciones experimenta una desaceleración de la actividad económica, la Provincia del Neuquén se posiciona como líder indiscutida en crecimiento».



Por su parte, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, destacó que la propuesta es el resultado de una construcción colectiva, con participación de intendentes y presidentes de comisiones de fomento de las siete regiones neuquinas. Los encuentros permitieron conocer de primera mano las demandas de cada localidad, identificar prioridades y proyectar respuestas

concretas.

“Es una planificación que se construyó con una mirada territorial, escuchando a cada región y trabajando con todos los municipios, independientemente de su pertenencia política”, sostuvo Bertoldi durante la presentación ante los legisladores.

La dimensión social del programa se refleja en la diversidad de las intervenciones. No se trata solamente de construir edificios o pavimentar rutas, sino de generar mejores condiciones para que las familias puedan acceder a la educación, la salud, una vivienda digna, servicios básicos y espacios de encuentro cerca de sus hogares.



La educación y la salud ocupan un lugar central. El presupuesto incluye más de 100 intervenciones educativas, entre nuevos edificios, ampliaciones y refacciones, con especial impulso a la educación técnica. Hay diez EPET en ejecución y nuevos establecimientos proyectados para ampliar las oportunidades de formación de los jóvenes. En salud, se prevén 85 obras, que

incluyen nuevos centros, ampliaciones y mejoras hospitalarias. Entre ellas se destaca la continuidad del Hospital Norpatagónico, cuya ejecución retomó la Provincia con recursos propios.

La planificación también incorpora infraestructura para fortalecer la vida comunitaria: se construirán 25 Centros Deportivo Comunitario en distintas localidades, diez de ellos ya en ejecución, y siete natatorios distribuidos en diferentes regiones. Son espacios pensados para que chicos, jóvenes y adultos puedan desarrollar actividades deportivas, culturales y recreativas.

Otro eje fundamental es el acceso a la vivienda y al suelo con servicios. A través de Neuquén Habita se proyectan 145 intervenciones, mientras que el programa Comunidades en Obras impulsa trabajos de cordón cuneta, veredas y mejoramiento de espacios públicos en 57 localidades, con participación de mano de obra local.



La conectividad también tendrá un fuerte protagonismo, con la pavimentación y mejora de 2.100 kilómetros de rutas. Estas obras permitirán acercar localidades, facilitar el traslado de vecinos, mejorar el acceso a escuelas y hospitales y fortalecer los circuitos productivos y turísticos. A esto se suman nuevas redes de agua y saneamiento, defensas aluvionales y proyectos energéticos estratégicos, como el Anillo Norte, que mejorará el abastecimiento eléctrico en el norte neuquino.

La apuesta es que la inversión en infraestructura se traduzca en oportunidades concretas para cada habitante. Desde las grandes ciudades hasta las localidades más pequeñas, el presupuesto 2027 busca responder a las particularidades de cada región, el crecimiento poblacional y reducir desigualdades territoriales.