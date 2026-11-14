El «nuevo cruce» hacia la inteligencia artificial: el desafío de Argentina para apostar a los data centers

La inteligencia artificial (IA) está cada vez más presente en la vida cotidiana, y en su constante desarrollo hay una lista acotada de países que pueden escoger alojar esta tecnología y venderla al resto del mundo. Argentina es uno de ellos, pero tendrá que superar su propia «cordillera» si quiere subirse a esta oportunidad; es decir, una serie de obstáculos internos que hoy le impiden avanzar en ese proyecto.

Esto es lo que afirma Alejandro Canonero en su libro El Nuevo Cruce: Cómo la Argentina puede convertir su energía y su talento en inteligencia. Para él, la IA será la industria pesada de los próximos 20 años, debido a que consume electricidad las 24 horas, necesita obras, y demanda empleo calificado, exportaciones y capacidad técnica.

En este contexto, advirtió que los países que la alojen y aprendan a operarla van a vender inteligencia. Quienes no lo hagan, en cambio, la van a alquilar en dólares «con reglas escritas por otros».

«La IA llegó para quedarse», aseguró. Entre sus capacidades, indicó que permite acercar tecnología compleja a más personas y brindarles a las empresas y los gobiernos herramientas para desarrollar sus actividades con mayor rapidez y eficiencia.

Alejandro Canonero es e autor de El Nuevo Cruce: Cómo la Argentina puede convertir su energía y su talento en inteligencia. Foto: gentileza.

A lo largo de la obra, el autor traza una analogía entre lo que considera una oportunidad histórica para el país y la campaña del Cruce de los Andes de San Martín. La comparación no se basa tanto en la hazaña en sí, sino en la diferencia entre esperar resultados rápidos y encarar proyectos que requieren planificación a largo plazo. «Si toda esa gente pudo hacer ese esfuerzo y organizarse de una manera tan eficiente, ¿Por qué no lo podemos hacer hoy? Es solo una cuestión de paradigma mental», añadió

Alejandro Canonero es estratega de ecosistemas tecnológicos, con más de treinta años de experiencia ejecutiva en empresas de nube, software, e IA, entre ellas AWS, Google Cloud, ByteDance, HP, Dell, Criteo, Teradata y Kyriba. En diálogo con EnergíaON, el especialista profundizó en los planteos de su libro más reciente, así como los motivos que lo llevaron a escribirlo.

Cinco motivos para empezar ahora

Aunque son varios los motivos por los que Canonero considera que es vital que el país apueste decididamente por la IA, los resumió en cinco claves. En primer lugar, afirmó que Argentina necesita aumentar sus ingresos a través de las exportaciones. «Tenemos la posibilidad de ingresar más, y ahora estamos más preparados que en cualquier otra circunstancia», señaló.

En segundo lugar, apuntó al contexto internacional, marcado por la guerra en Medio Oriente y el impacto que generó el cierre del Estrecho de Ormuz. Esa situación generó una serie de circunstancias que elevaron los precios de las materias primas que exporta el país, «lo que favorece a la Argentina a obtener mayores divisas por la misma cantidad de producto primario».

En tercer lugar, advirtió que ningún país ha desarrollado su mercado interno y su mercado exportador sin capacidad energética, y que las naciones que más crecieron son las que desarrollaron una mayor capacidad industrial y fortalecieron sus capacidades internas. «Por lo tanto, para que haya mayor riqueza y el argentino pueda verla, es necesario exportar más».

«Tenemos la posibilidad de ingresar más, y ahora estamos más preparados que en cualquier otra circunstancia». Alejandro Canonero, autor de «El nuevo cruce».

El factor estratégico en clave de seguridad nacional es el cuarto motivo que mencionó Canonero. Según planteó, contar con capacidades propias permite «no depender de nadie» para poder hacer que el país funcione, tanto en materia de agua potable como de alimentación y energía.

Por último, señaló que existe una fuerte demanda de capacidad de cómputo en todo el mundo y que hay grandes desafíos para instalar esa infraestructura en distintos países. «Pero nosotros lo podemos instalar, y usar ese factor multiplicador para multiplicar por 30 el ingreso de divisas en la Argentina», remarcó.

Un cambio de paradigma

El especialista planteó un cambio de paradigma desde la gestión pública en la gestión pública: propuso que los propios gobiernos sean quienes tomen la iniciativa y presenten opciones a los posibles inversores. «Creo que los gobiernos provinciales y municipales tienen que hacer los estudios de viabilidad ahora como si hubiera un comprador, en vez de esperar a que alguien venga a pedir instalar un data center. De esa manera pueden decir, acá podés instalar un data center de tanta capacidad«, opinó.

Respecto al plano ambiental, expresó: «Entiendo que hay lugares donde no hay agua suficiente y no hay que instalar data centers, eso está clarísimo». Sin embargo, indicó que cambió la manera de construir estas instalaciones. «Hay consumo, pero el agua ya no se evapora, se pone un radiador y eso enfría los data centers. Entonces, hay que pensar que la tecnología permite ser bastante ecológico y eficiente«.

Otro aspecto que resaltó constantemente es la ventaja geográfica de Argentina respecto de otros países del mundo. «Por ejemplo, si hubiera muchos problemas con el agua, se podría refrigerar con agua de mar, instalando los data centers en la costa atlántica de cada provincia. No es lo óptimo porque se pierde energía en la transmisión, pero el asunto es que tenemos opciones que otros países no», explicó.

Unir las piezas

Al referirse a los casos de éxito en el mundo, citó algunos ejemplos en la misma región como Chile o Brasil. Según Canonero, ambos países avanzaron de manera más concreta en su estrategia para impulsar la IA en sus propios planes de desarrollo: «Pensá que Chile supera ampliamente la capacidad de cómputo de Argentina y tiene una superficie geográfica muchísimo menor. Brasil tiene una mayor cantidad de megavatios instalados, pero no podemos usar siempre la excusa de que son 300 millones y nosotros somos 47, o que tiene una superficie más grande».

Para él, lo que más influye en este tipo de decisiones es la determinación de tener una estrategia de inteligencia artificial. Por ello, considera fundamental unir las piezas: propone crear una mesa organizadora que coordine factores como energía, datos, cómputo y talento, y que «responda al más alto nivel de nuestra nación y de las provincias».

El autor destacó que el país cuenta con una considerable reserva de recursos naturales, con la Patagonia como centro del argumento, en sectores como la energía eólica, la solar o la minería. «Hay que establecer un balance entre capacidad productiva y la protección de nuestros recursos naturales», puntualizó.

«Creo que los gobiernos provinciales y municipales tienen que hacer los estudios de viabilidad ahora como si hubiera un comprador, en vez de esperar a que alguien venga a pedir instalar un data center». Alejandro Canonero, autor de «El nuevo cruce».

En ese marco, comentó que Argentina compite con los demás países de la región, advirtió. Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay o México son algunos de los mercados que actualmente atraen inversiones en data centers. «Entonces, convirtámonos en el país más atractivo y hagamos anuncios que verdaderamente se cumpla», añadió.

A modo de cierre, expresó que le parece una «ironía que no queramos abrazar esta oportunidad. Donde hay demanda de cómputo, hay demanda de energía, y nosotros tenemos una oportunidad maravillosa para formar parte de esta ola. Hay otros que lo están haciendo. Entonces, dejemos de mirar para otro lado y hagamos lo que funciona».