El ex vice ministro de Sergio Massa advierte: “El gobierno no ha logrado revertir la herencia pese al ancla salarial y monetaria”

La inflación mensual alcanzó el 2,2%, según el INDEC, y fue la mayor desde mayo. La economía está a punto de entrar en recesión técnica, según el consenso de las consultoras. El empleo formal volvió a caer en agosto, acumulando 15 meses consecutivos de bajas. Y el gobierno de Javier Milei descartó cambios en el rumbo de su programa: acaso parece querer profundizarlo.



Gabriel Rubinstein es economista y su último cargo en la función pública fue como viceministro de Sergio Massa, cuando quien luego sería el candidato presidencial por el peronismo encabezaba el Palacio de Hacienda.

“Siempre me he caracterizado por hacer propuestas, y por eso llegué en su momento a Massa: no me conocía, pero como tenía propuestas me escucharon y les pareció que estaban bien. Después, varias cosas no se cumplieron”, dice a RÍO NEGRO. Hoy, Rubinstein divide sus días entre su “hobby profesional” – es guitarrista, tecladista y cantante, y ya subió 160 temas a Spotify – y la discusión económica y la dirección de la consultora YIER.



Para el economista, el programa del gobierno tiene “un problema de diseño de la macroeconomía”. En esta charla con RÍO NEGRO, Rubinstein describe lo que para él son los aciertos y errores de la administración libertaria, y de la que formó parte, e intenta predecir qué puede suceder en 2027 si el Gobierno elige morir con las botas puestas.

PREGUNTA: El Gobierno sigue insistiendo con la herencia de la gestión anterior. A esta altura, ¿se puede seguir haciendo eso, o ya estamos viendo los frutos del programa de Milei?

RESPUESTA: Si pasaron tres años, lo importante es lo que hizo el Gobierno dadas esas condiciones, por más mala que haya sido la herencia. Gobernar no es simplemente quejarse, eso no tiene sentido ni política ni económicamente. Lo importante es lo que el Gobierno logra revertir. Hay cosas que logró rápidamente: pasó de un déficit primario de 2,9% a un superávit primario, unos cinco puntos de ajuste fiscal muy rápido. Eso es un gran mérito. Pero en muchas otras cosas, no se ven los frutos de las políticas.

P: ¿Valorala forma en que se consiguió ese superávit? ¿Había otra forma de lograrlo?

R: Cuando me junté con el equipo de Massa, le propuse terminar con el déficit fiscal, que era de cuatro puntos del PBI en ese momento. Uno puede cuestionar las medidas, pero en esencia hay un momento en que lo valioso es eliminar el déficit. Después hay que darle sustentabilidad. Por ejemplo, un año podés no hacer obra pública, pero si nunca vas a hacerla y no la va a reemplazar la obra privada, no es sustentable, porque los caminos se rompen y los puertos no funcionan. Aun así, se hizo un ajuste de cinco puntos del PBI y todo el mundo ve la determinación del Gobierno de tener superávit primario. Eso lo logró la gestión Milei y yo lo valoro. Después, en tres años había muchas otras cosas que podrían haberse hecho para que el superávit fuera más robusto y sustentable. Hoy el superávit es frágil. Llega hasta el 1,3%, y no hay superávit financiero global, porque se capitalizan los intereses y no se consideran los que realmente hay que pagar. Pero hubo un logro inicial, que venía muy demorado en Argentina, y Milei lo hizo.

P: Hoy estamos a punto de entrar en recesión técnica, con una inflación relativamente alta que volvió a subir, pérdida de empleo formal y cierre de industrias. ¿Cómo caracterizara el momento económico?

R: Es un modelo de apertura externa, con importación muy libre y bajos aranceles en un contexto de dólar bajo para muchos sectores de la economía argentina. El tipo de cambio no afecta a Vaca Muerta ni a los planes de minería, pero sí a la industria y a la construcción, porque no dan los costos para construir. Entonces, esos sectores muy importantes de la economía – y con ellos un montón de servicios y comercio – hacen que la economía ande a media máquina. Funcionan dos motores importantes, Vaca Muerta y las nuevas inversiones en minería, pero los otros, más clásicos de la economía argentina, están desactivados o en caída. El 95% de las ramas industriales está peor que hace cuatro años: algunas 5% peor, otras 40% peor. Cuando ves que hay mucha capacidad ociosa en la industria, algo estás haciendo mal para que no se reactive.

«No se crece a ‘dos velocidades’, porque una velocidad va para arriba y la otra para abajo. No es que una actividad crece 3% y otra crece 8%: hay una que una crece y otra cae.

P: ¿La industria argentina es ineficiente?

R: El Gobierno se escuda en la obsolescencia industrial, pero no puede ser que toda la industria esté obsoleta de un día para el otro. Tenés un comportamiento industrial mucho peor que el de otros países sometidos a las mismas circunstancias internacionales, y una construcción que no repunta, cuando normalmente era un pilar en los planes de estabilización. Hay un problema de diseño de la macroeconomía. Creo que esa mezcla de dólar bajo con apertura es una de las causas principales. Sería distinto con apertura externa, que creo que hay que tenerla, pero con un dólar alto: tendrías cinco motores andando bien. Ahora tenés dos y medio, y entonces la economía en vez de crecer al 5% crece al 1%.

P: ¿Coincide con esa valoración de que estamos en una economía a dos velocidades?

R: Más o menos, porque el problema es cuando una velocidad va para arriba y la otra para abajo. La industria y la construcción van para abajo en los últimos años. No es que una crece 3% y otra crece 8%: una crece y otra cae. Ahí tenés un problema más importante que el “dos velocidades”. El Gobierno no le encuentra la vuelta. Quizás confiaba en una expansión crediticia que no se dio, porque el propio esquema llevó a tasas de interés muy altas y mucha morosidad. Además, el salario no acompaña, porque funciona como un ancla inflacionaria: hay un ancla cambiaria y un ancla salarial. Los ingresos de la gente no mejoran y, con masa salarial floja y crédito flojo, no tenés manera de reactivar la demanda. No es fácil salir de la situación actual.

P: Hay quienes dicen que la macro está bien y que lo que falla es la micro. ¿Coincide?

R: Creo que el diseño macro tiene defectos que están agravados por ciertas condiciones iniciales, que reconozco que eran malas. El Gobierno arranca con reservas negativas por US$ 11.500 millones, así que el programa tenía que contemplar la compra de dólares. Tardó dos años en hacerlo, y hoy, si no se cuentan los dólares del FMI, estamos en US$ 8.000 millones negativos. La performance de reservas es muy pobre. Ahí también un dólar alto habría ayudado: implica más ahorro en la economía y más posibilidad de que el Banco Central compre reservas. El dólar bajo, por el contrario, hace que la gente quiera ahorrar en moneda extranjera e incentiva las importaciones, aunque ahora están flojas por la actividad económica. Tampoco pudieron levantar el cepo completamente, y hay una brecha que había sido cero y ahora oscila entre el 5% y el 8%. Empiezan a aparecer problemas en el diseño macroeconómico. Cuando hablamos de tipo de cambio real, no es un problema micro, es un problema macro. Un dólar bajo es bueno cuando es el resultado de diez años de éxito: ahí se revaluó la moneda y te felicito. Pero se puso el carro delante de los caballos, se comenzó con un dólar bajo y ahora el Gobierno tiene que acomodar la economía a ese dólar. No es fácil, puede demorar mucho tiempo o no hacerse nunca, y está el factor paciencia. Si tardan demasiado, la gente se vuelve impaciente y políticamente tampoco te sirve, porque se pierden las elecciones. No hay buen nivel de crecimiento, ni de empleo, ni de masa salarial, ni de consumo. Son todos problemas macroeconómicos, no microeconómicos.

No hay buen nivel de crecimiento, ni de empleo, ni de masa salarial, ni de consumo. Son todos problemas macroeconómicos, no microeconómicos.

P: Parece que si el Gobierno sube el tipo de cambio se enfrenta a una nueva estampida inflacionaria, y si sube los salarios se le vuela el ancla salarial. No quedan muchos resortes para mejorar la situación manteniendo el núcleo del programa…

R: Cualquier camino tiene pros y contras. Si aflojan demasiado la política monetaria, como algunos proponen, y sube el dólar, se les complica la inflación. Tienen que ser cuidadosos, porque la mejora de actividad podría ser efímera. Sin salirse del esquema actual, pueden dar algo más de crédito con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). No hay mucho para hacer. Por eso aparece la idea de que hagan desde la política lo que no pueden hacer desde la economía: eliminar las PASO, evitar un período electoral complejo y lograr que no se arme bien la oposición. Desde la economía pueden hacer cosas marginales, pero a un año de las elecciones veo difícil que cambie la situación.

P: Parece que el Gobierno muere con las botas puestas. Si no hay cambios sustanciales en el programa económico, ¿adónde vamos?

R: La población va a tener que valorar y votar. La oposición no logra articular candidatos creíbles y muchas veces se elige por lo que la gente cree que es el mal menor. Mucha gente puede decir: “No me gusta Milei, no me va bien económicamente, pero prefiero esto a volver al pasado”. Creo que el Gobierno confía en eso para ganar las elecciones, y después verá si hace cambios en el programa económico, sabiendo que tiene cuatro años por delante. Hoy creo que la apuesta es que no se arme una oposición confiable y que la economía llegue más o menos como está, quizás un poquito mejor, con un malestar tolerable.

Perfil

Gabriel Rubinstein es Economista (UBA) y posgraduado en Macroeconomía, Microeconomía y Crecimiento Económico (IDES).

Titular de YIER consultora. Fue Representante del BCRA durante la gestión del Ministro Roberto Lavagna y Coordinador General de Estudio Broda.

Fue Secretario de Política Económica de la Nación Argentina (vice ministro de economía) en la gestión de Alberto Fernández, entre agosto de 2022 y diciembre de 2023.