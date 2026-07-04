Neuquén se posiciona para liderar el mercado del GNL 

Neuquén comenzó a transitar una nueva etapa de su desarrollo energético, afirmaron desde Casa de Gobierno. Tras la aprobación legislativa del acuerdo entre la Provincia e YPF para impulsar el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), se abre una oportunidad estratégica que no se limita únicamente a la exportación de gas, sino que, según anticiparon, involucra el desarrollo de infraestructura, servicios, empleo, inversiones y nuevas cadenas de valor asociadas a Vaca Muerta. La iniciativa promete transformar la matriz productiva, fortalecer el crecimiento económico y proyectar a Neuquén y al país hacia nuevos mercados internacionales.

«Esta propuesta encuentra a la gestión del gobernador Rolando Figueroa preparada para afrontar este desafío, en un contexto nacional que brinda condiciones favorables para atraer inversiones estratégicas«, valoraron las autoridades. El mandatario, que celebró la sanción y la calificó como “un hito en la historia de nuestra provincia”, agregó que la ley construye “el nuevo eslabón de progreso” de Neuquén y remarcó que el desafío “fue lograr competitividad para el proyecto sin que la provincia pierda en el reparto de la renta hidrocarburífera”.

Foto: Gobierno de Neuquén.

El ministro de Energía, Gustavo Medele, por su parte, destacó que la iniciativa permitirá acceder a mercados internacionales que hasta ahora permanecían cerrados para el gas neuquino. Además, explicó que “la exportación de GNL reducirá la estacionalidad de la producción, otorgando mayor previsibilidad para la actividad, las inversiones y el empleo”.

Según se consideró, «esa estabilidad tendrá efectos concretos en las comunidades neuquinas, ya que el proyecto prevé inversiones en Cutral Co y Plaza Huincul mediante dos bonos por un total de 325 millones de dólares destinados a obras estratégicas, cuya ejecución avanzará a medida que se completen las etapas de ingeniería y los procesos administrativos previstos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)».

Desde su perspectiva, el escenario económico acompaña este proceso. Repasando cifras, indicaron que durante los primeros cinco meses de 2026, Neuquén registró un crecimiento del 103,5% en sus exportaciones respecto de igual período de 2025, al pasar de 1.695 millones de dólares a 3.450 millones, según datos del INDEC. El 98% de ese incremento fue explicado por la actividad hidrocarburífera, lo que consolidó a la provincia como la principal jurisdicción de origen de las exportaciones energéticas nacionales y como uno de los motores del crecimiento exportador argentino.

La magnitud del aporte neuquino también se refleja en las estadísticas nacionales. Mientras las exportaciones totales del país crecieron un 24,3% en el acumulado enero-mayo, el rubro «Combustibles y energía» aumentó un 44,7%, con un fuerte impulso de la producción hidrocarburífera vinculada a Vaca Muerta. En ese mismo período, la participación de Neuquén dentro de las exportaciones energéticas nacionales pasó del 38,3% al 54,7%, reforzando su rol estratégico dentro de la economía argentina y consolidando condiciones para avanzar hacia nuevos proyectos de exportación, entre ellos el GNL.

«Con una planificación que combina infraestructura, desarrollo tecnológico, formación de recurso humano y reglas claras para las inversiones, la provincia se posiciona para aprovechar una oportunidad histórica», se insistió. La exportación de Gas Natural Licuado no solo representa un nuevo mercado para el gas neuquino, sino también la posibilidad de sostener durante décadas una actividad que genere empleo, dinamice las economías regionales y multiplique las oportunidades de desarrollo para miles de familias, consolidando el modelo de crecimiento propuesto por la gestión provincial.