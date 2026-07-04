De una hackathon a la cordillera: la startup neuquina que impulsa restaurantes

De izquierda a derecha: Matías Goya, Gianluca Larraya y Tomás Goya. El emprendimiento inicia su expansión hacia la cordillera. Foto: gentileza

Hace apenas un año, Dishboard era una idea presentada en una hackatón. Hoy, la startup creada por los hermanos Matías y Tomás Goya, de Centenario, ya trabaja con más de 20 restaurantes y prepara su desembarco en la cordillera de Neuquén y Río Negro, con el objetivo de ayudar a los locales gastronómicos a mejorar su presencia en Google Maps y convertir la inteligencia artificial en una herramienta para atraer más clientes.

Cuando RÍO NEGRO habló con Matías Goya tras obtener el primer puesto en una competencia auspiciada por empresas como Amazon y ElevenLabs, el proyecto apenas comenzaba a dar sus primeros pasos. En ese momento, el equipo buscaba validar la idea con un puñado de restaurantes. Hoy aseguran haber superado esa etapa y apuntan a crecer en uno de los principales polos turísticos de la Patagonia.

La apuesta de Dishboard parte de una premisa sencilla: muchos restaurantes ofrecen un buen producto, pero no logran destacarse cuando un turista abre Google Maps para decidir dónde comer.

«Nos encontramos con restaurantes que hacían bien las cosas, pero no aparecían en el momento en que el turista decidía dónde comer. Ahí Google Maps se vuelve una vidriera decisiva: si no te encuentran, para esa persona casi no existís«, sostuvo Matías Goya.

Durante la última temporada de verano, la plataforma fue utilizada en más de 20 establecimientos gastronómicos de la costa atlántica. Según la startup, esa experiencia permitió confirmar que la reputación online influye directamente en la decisión de los turistas al momento de elegir un restaurante.

Incluso, la empresa afirmó que uno de los locales que implementó Dishboard duplicó la cantidad de cubiertos atendidos y su facturación respecto de la temporada anterior, de acuerdo con los balances compartidos por el propio comercio.

La plataforma utiliza códigos QR y tecnología NFC instalados en las mesas para facilitar que los clientes dejen reseñas. Luego, mediante inteligencia artificial, analiza los comentarios, detecta patrones, identifica oportunidades de mejora y genera recomendaciones para los propietarios sin que deban revisar manualmente cientos de opiniones.

Ese objetivo ya había sido adelantado por Goya. En aquel momento explicaba que la intención no era solamente recopilar reseñas, sino transformar la información dispersa en decisiones concretas para mejorar el servicio.

El desafío

Ahora el proyecto suma una nueva etapa. Con el inicio de la temporada invernal, Dishboard buscará trabajar con restaurantes, cafeterías, bares, heladerías y parrillas de la cordillera neuquina y rionegrina, donde la visibilidad en plataformas digitales puede marcar la diferencia entre ser elegido o pasar inadvertido.

Otro de los diferenciales del emprendimiento es la experiencia de Matías Goya en xAI, la empresa de inteligencia artificial fundada por Elon Musk. Según explicó, parte de ese conocimiento busca trasladarlo a pequeños y medianos comercios de la región.

«La inteligencia artificial no tiene por qué quedarse en Silicon Valley. También puede ayudar a un restaurante de la cordillera a entender mejor a sus clientes, mejorar su reputación y llenar más mesas en temporada alta», afirmó.

Con una herramienta que ya integra Google Maps y permite automatizar parte de la gestión de la reputación online, los creadores de Dishboard buscan consolidar el crecimiento de una startup nacida en Neuquén que ahora apunta a expandirse en uno de los principales corredores turísticos de la Patagonia.