La inteligencia artificial desafía a los bancos con agentes capaces de tomar decisiones financieras

El próximo usuario del home banking podría no ser una persona. La irrupción de agentes de inteligencia artificial capaces de consultar cuentas, analizar gastos e incluso ejecutar transacciones comienza a abrir un nuevo escenario para la industria financiera, que deberá adaptar sus modelos de confianza a una relación cada vez más mediada por sistemas inteligentes.

La evolución de la IA está dando paso a una nueva generación de agentes digitales capaces de gestionar tareas financieras cada vez más complejas. Estas herramientas pueden analizar consumos, comparar alternativas y ejecutar determinadas acciones previamente autorizadas por las personas usuarias, lo que plantea nuevos desafíos para bancos y entidades financieras.

Durante los últimos años, la banca digital buscó facilitar el acceso a los servicios financieros mediante aplicaciones y plataformas online. Ahora, la aparición de agentes inteligentes introduce una nueva etapa, en la que parte de las decisiones cotidianas podrían ser delegadas a sistemas capaces de interpretar objetivos y actuar en representación de sus usuarios.

«La novedad no es que una transacción pueda ejecutarla un software; eso ya existe desde hace años. El cambio es que empiezan a aparecer agentes capaces de interpretar objetivos y ejecutar acciones en representación de las personas. A medida que estos modelos ganen espacio, se van a abrir nuevas preguntas sobre cómo gestionar el consentimiento, la supervisión y la responsabilidad cuando parte de las acciones financieras sea ejecutada por agentes. Además de cómo gestionar la ‘atención’ del agente, es decir, qué producto elige comprar, adquirir o incorporar», explicó Joaquín Díaz Vélez, Business Manager de Flux IT.

El nuevo escenario abre interrogantes que trascienden la incorporación de capacidades tecnológicas y ponen el foco en la evolución de los modelos de confianza dentro del sistema financiero. El desafío, sostienen desde la empresa, no pasa por definir una única forma de implementación, sino por garantizar visibilidad, trazabilidad y control en operaciones donde la inteligencia artificial comienza a asumir un papel cada vez más activo.

En ese contexto, también gana relevancia el debate sobre qué capacidades deberán desarrollar los distintos actores del ecosistema financiero para convivir con este modelo de interacción.

“El desafío no pasa solamente por incorporar agentes de IA, sino por adaptar modelos que hasta ahora fueron concebidos para la interacción directa entre personas y entidades financieras. A medida que estos agentes ganen autonomía, la discusión se va a centrar en cómo establecer límites claros, garantizar la trazabilidad de las operaciones y generar confianza en un entorno donde parte de las decisiones estarán delegadas. La diferencia no la va a hacer quien automatice más, sino quien logre combinar autonomía con control», señaló Díaz Vélez.

El especialista agregó que las entidades también deberán pensar cómo atraer la toma de decisiones de estos agentes inteligentes y desarrollar productos compatibles con la forma en que operarán estos nuevos sistemas.

Así como la banca digital obligó a rediseñar canales, servicios y experiencias, la incorporación de agentes de inteligencia artificial abre una nueva etapa para el sector financiero. La transformación ya no dependerá únicamente de automatizar procesos, sino de construir confianza alrededor de sistemas capaces de actuar con niveles crecientes de autonomía.