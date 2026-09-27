Obras que llegan a la gente: Neuquén distribuye los recursos de Vaca Muerta

En el balance de sus primeros mil días de gestión, el gobernador Rolando Figueroa destacó el modelo de administración orientado a transparentar el destino de los recursos, terminar con los privilegios y establecer prioridades de inversión vinculadas con las necesidades concretas de la población. “Los cambios requieren esfuerzo y planificación, no surgen por magia ni por oportunismo electoral”, afirmó.



Bajo el lema “1.000 días, 1.000 razones, 1.000 obras”, la Provincia de Neuquén ya tiene 1.075 obras a ejecutar, en ejecución y finalizadas, todas por el Gobierno provincial. El concepto no se limita a contar ladrillos ni unidades terminadas: en el caso de las viviendas, por ejemplo, cada plan habitacional se contabiliza como una obra, más allá de la cantidad de soluciones que incluya. De esta manera, el objetivo es medir una política de infraestructura integral que alcanza viviendas, rutas, escuelas, agua, saneamiento, salud y desarrollo productivo.

“Todo esto de monetizar el subsuelo y trabajarlo, fue una decisión política”, sostuvo Figueroa. En esa definición se encuentra uno de los ejes de la gestión: que la riqueza que genera el subsuelo neuquino (gas y petróleo de Vaca Muerta) se traduzca en bienes y servicios que permanezcan en el territorio y mejoren la calidad de vida de la población. Para el gobernador, los recursos hidrocarburíferos deben convertirse en infraestructura y condiciones que permitan sostener el crecimiento, diversificar la economía y ampliar las oportunidades para las próximas generaciones, tal como lo viene haciendo desde que asumió en diciembre de 2023. Hoy los resultados están a la vista y son inapelables.



La redistribución de esos recursos se expresa en obras que acompañan el crecimiento de una provincia que incorpora más de 70 nuevos habitantes por día, según datos oficiales. El plan contempla 1.000 kilómetros de nuevas rutas y la repavimentación de otros 650 kilómetros, 100.000 metros cuadrados de infraestructura escolar, nuevos edificios para escuelas técnicas, becas para 21.000 estudiantes y 30.000 soluciones habitacionales a través de Neuquén Habita.



“Hay que administrar la provincia de forma eficiente, hay que sentirla”, expresó Figueroa, al reivindicar una administración basada en la planificación y en la definición de prioridades. En ese esquema, la obra pública aparece como una política de largo plazo: convertir una renta que hoy proviene de recursos no renovables en infraestructura, educación, producción, servicios y oportunidades que puedan sostener el desarrollo cuando esos recursos disminuyan. “No estamos enfocados en las elecciones, sino en construir neuquinidad con todos y trabajar por las próximas generaciones”, concluyó el gobernador.