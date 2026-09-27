La banda de Viedma Roscoe grabó su primer disco con productor de Marky Ramone

Silvio Andrés Massimo desembarcó en Viedma para grabar a la banda de rock local, Roscoe. El productor técnico y artístico acaba de finalizar una gira por América Latina con Marky Ramone´s, el baterista de la legendaria Los Ramones. Con más de 30 años de trayectoria, trabajó con Los Brujos, Babasónicos, Los Auténticos Decadentes, Gustavo Cerati, Arco Iris, El Otro Yo y Villanos entre otros.



“El primer contacto que tuve con Roscoe fue a partir de las maquetas que me enviaron cuando acordamos trabajar juntos. Con eso tenía una panorama claro y fui indagando sobre asuntos que me parecen centrales a la hora de pensar un disco”, relató. “Para mi, el trabajo de productor es poder ayudar al artista a interpretar y plasmar su arte. Pero yo tengo que interpretar lo que el artista quiere decir”.



“Hay productores que tienen un estilo, un sello, pero yo me enfoco desde el lado del músico. El artista es el pintor y mi trabajo es poder preparar una paleta de colores para ayudarlo a plasmar lo que él quiere, no imponer los colores que mí me gustan, ni decirle qué pintar”.



Con ese concepto, el productor diseñó una agenda de trabajo. Fueron diez días intensos de grabación en la sala que tiene la banda en la capital provincial, de las pocas en su especie en la Patagonia. Roscoe, la formación integrada por Matías Miguel, Guillermo Fernández Forti, Fernándo Mántaras, Fedrico Segatori y Mariano Ferrari, seleccionó 11 temas de todo su repertorio para que integre su primer disco. Ahora comienzan las etapas de edición, mezcla y mastering.

“El trabajo de productor es poder ayudar al artista a interpretar y plasmar su arte. Pero yo tengo que interpretar lo que el artista quiere decir” Silvio Massimo



Massimo se especializa en afinación de baterías y percusión (Drum Doctor) desde 1996.Ha trabajado en importantes estudios de grabación en Buenos Aires como El Pie, Panda, Circo Beat y Abasto. En el año 2002 fundó su propio estudio en Córdoba, 3:2 Records, donde ejerce como productor artístico y técnico para diversos artistas nacionales.Se desempeña en rol de producción integral y técnica en espectáculos en vivo, giras y como Stage Manager/Drum Tech.



“Hoy la mayoría de los productores no trabaja más con los oídos sino con la vista. Trabajan con analizadores… lo miran, no lo escuchan al audio. Entonces, tratan todo de una misma manera: ecualizan bombos de la misma manera, una guitarra… eso es lo que escuchás hoy, y no distinguís qué artista es” analiza Massimo, que explica que la idea con Roscoe fue generar un audio valvular, auténtico, orgánico y respetando la esencia artística de la banda.

En 200, Massimo fundó su propio estudio en Córdoba, 3:2 Records, donde ejerce como productor artístico y técnico para diversos artistas nacionales. (Foto: Damián Rodríguez)



El proceso de grabación tuvo un registro fotográfico y audiovisual que estuvo a cargo del artista viedmense, Damián Rodríguez.

Massimo se define como “un psicólogo” musical y cuenta que en los procesos de grabación “hay mucho trabajo previo” de escucha y charla con los artistas. Ahí se define el concepto de la grabación, cuál es el objetivo, el criterio y el estilo. “Mi trabajo es aportar herramientas técnicas para que lo que el artista ideó, se plasme lo más genuinamente posible”.



“Un disco es una obra” define, y cuenta que tomó una definición para trabajar con músicos, obras de teatro o puestas en escena: “no voy a producir cosas que considere que le hagan un daño a la gente. Yo puedo grabar un disco de rock o de jazz, ahora estoy produciendo un espectáculo con tenores líricos, pero siempre con artistas. Artista es alguien que tiene algo para transmitir y puede ejecutar un instrumento, o tiene buenas ideas. El problema es que hoy hay menos artistas y más productos. Hoy nadie canta, nadie toca, todo lo hace la IA” dice, y pondera el trabajo que vino a realizar a Viedma, donde se sumergió en sus equipos para producir una “banda genuina”. “Ya puse mucho Auto-Tune, con eso no transo más”, sentenció.

Silvio Massimo acaba de finalizar una gira por América Latina con Marky Ramone´s, el baterista de la legendaria Los Ramones. (Foto: Damián Rodríguez)



El productor generó, tras años de experiencia, un proyecto formativo para bandas. También, a través de sus talleres, ofrece a los estudiantes de canto la posibilidad de experimentar grabaciones en un entorno profesional. Además dirige la compañía PUCK, un espacio especializado en teatro lúdico y formativo orientado a niños y jóvenes en las localidades cordobesas Villa Carlos Paz y Bialet Massé. Esas técnicas fueron puestas a disposición de Roscoe para mejorar la experiencia de la grabación.



“He trabajado con bandas icónicas del país, pero muchos no dicen nada y están en la cuestión estética y el rol de ser famosos. Y hay bandas chicas, nuevas, desconocidas, muchas del interior que tienen una cantidad de arte para transmitir. Para mí está bueno poder ayudar ahí. A mi me pone muy contento experiencias como estas en Viedma”, asegura.



Tras la grabación, la banda también diseña -junto a Rodríguez- la posibilidad de difundir un documental a partir de todo el registro audiovisual producido en los días de trabajo.