Brasil, la apuesta por Carletto, la desconfianza y el sueño de la sexta estrella en el Mundial 2026

Tras ganarlo todo a nivel clubes, Carlo Ancelotti comenzará este sábado su primera aventura como técnico en un Mundial. El afamado DT italiano espera guiar a Brasil hacia el esquivo hexacampeonato, que tendrá como primer escollo al diezmado Marruecos de Achraf Hakimi.

Carletto, único DT ganador de cinco Champions y campeón de las cinco principales ligas europeas, asumió hace un año como comandante de unos pentacampeones de ala caída y presionados por no levantar el máximo trofeo del fútbol desde 2002.

«Lo más importante es el momento en que nos encontramos actualmente. Desde la llegada de Ancelotti el ambiente se transformó. Él es un tipo con una presencia muy fuerte», dijo el arquero Alisson, clave en la Verdeamarela.

Puente para Carletto, durante una práctica en Estados Unidos. «El ambiente se transformó», dijo Alisson, y se nota. (AFP)

Dos mundiales como jugador y una caída en la final ¡ante Brasil!

Como jugador, Carletto disputó dos Mundiales con Italia: 1986 (cayó en octavos) y 1990 (tercer puesto). Y, paradojas de la vida, fue el asistente de Arrigo Sacchi en 1994, cuando la Azzurra perdió la final en penales ante Brasil y en Estados Unidos.

Ancelotti y su célebre liderazgo tranquilo, que parece haber conquistado a los futbolistas de la Seleção, saldrán a la carga en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en la primera jornada del grupo C. La zona la completan Haití y Escocia, que cierran la jornada sabatina en Boston. «Tuvimos periodos complicados en esa preparación, pero creo que llegamos bien para el debut», afirmó Raphinha, una de las grandes cartas ofensivas de la Canarinha.

Brasil, que no gana un título desde la Copa América 2019, comenzará su andadura en Norteamérica en el estadio que albergará la final el 19 de julio. Para llegar al partido por la corona, sin embargo, deberá sobreponerse a las dudas que genera su fútbol irregular, a la inseguridad de su defensa (siete goles recibidos en los últimos cinco juegos) y a las bajas sensibles de los lesionados Rodrygo, Estêvão y Éder Militão.

También, por supuesto, a la incertidumbre alrededor de Neymar, la gran esperanza brasileña en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. El goleador histórico del Scratch, con 79 goles, no actúa desde el 17 de mayo por una dolencia en la pantorrilla derecha. Su inclusión fue la gran sorpresa en la lista de convocados, pues no representa a su país desde octubre de 2023.

Neymar, la gran duda de Brasil en la previa del Mundial. El DT lo espera. (Archivo)

No le tienen fe

Solo 35% de los compatriotas de Pelé cree que la selección va a ganar el Hexa, frente a 56% que considera que habrá que esperar una vez más, según una encuesta de la firma Quaest divulgada el jueves. Las cifras, no obstante, mejoraron frente a mayo, cuando apenas el 25% estimaba que alzarían la Copa del Mundo. Como sea, Brasil es el único que levantó cinco trofeos y por eso, siempre es favorita.