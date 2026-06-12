Pronóstico para Neuquén y Río Negro: viernes con cielo cubierto, lluvias aisladas y temperaturas bajo cero en algunas zonas

El tiempo se presentará con condiciones variables este viernes en Neuquén y Río Negro. De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), habrá predominio de cielo cubierto en gran parte de la región, mientras que algunas localidades registrarán lluvias débiles o chaparrones aislados hacia la noche.

Pronóstico para Neuquén y Río Negro: lluvias, chaparrones y frío este viernes

En el Alto Valle, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 1 °C y alcanzará una máxima de 18 °C. Hacia la noche se esperan lluvias débiles. En la costa de Río Negro, el cielo permanecerá cubierto durante el día, con una mínima de 3 °C y una máxima de 15 °C.

El panorama será más frío en el sur de Río Negro, donde se prevé cielo cubierto, una mínima de -6 °C y una máxima de apenas 7 °C, con condiciones propicias para la formación de heladas durante las primeras horas de la mañana.

En la cordillera de Río Negro y Neuquén, el cielo también estará cubierto. Las temperaturas oscilarán entre -2 °C y 3 °C, manteniendo un ambiente invernal durante toda la jornada. Para el centro de Neuquén, la AIC anticipa condiciones inestables, con una temperatura mínima de 5 °C y una máxima de 12 °C.

Por último, en el norte de Río Negro se esperan chaparrones aislados hacia la noche, con una mínima de 5 °C y una máxima de 10 °C.

Según la AIC, el viernes estará marcado por un ambiente fresco a frío en toda la región, con mayor nubosidad y probabilidad de precipitaciones en distintos sectores, especialmente durante las últimas horas del día.