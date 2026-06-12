Alerta por nieve y viento en Neuquén y Río Negro: cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas amarillas y naranjas por nieve y viento para este viernes 12 de junio en sectores de Neuquén y Río Negro. La situación forma parte del avance de una importante masa de aire frío sobre la Patagonia y la cordillera argentina, que también afecta a zonas de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Las autoridades advirtieron que las nevadas podrían generar complicaciones en rutas, reducción de visibilidad y dificultades para realizar actividades al aire libre, especialmente en sectores cordilleranos.

Cuánta nieve puede caer

Las zonas bajo alerta amarilla por nevadas serán afectadas por precipitaciones persistentes de variada intensidad.

El SMN prevé acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros de nieve, aunque en algunos sectores los valores podrían ser superiores.

En las áreas de meseta, en tanto, se esperan acumulados de entre 5 y 10 centímetros, con la posibilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

Alerta naranja: pueden acumularse hasta 60 centímetros

Las condiciones más severas se esperan en las áreas alcanzadas por la alerta naranja.

En esos sectores podrían registrarse acumulaciones de entre 40 y 60 centímetros de nieve, valores que incluso podrían ser superados de manera puntual.

Además, en las zonas más elevadas existe riesgo de viento blanco, un fenómeno que reduce considerablemente la visibilidad y dificulta la circulación.

Alerta por nieve en Río Negro: los peores horarios

En Río Negro, la advertencia alcanza a:

Bariloche

Cordillera de Pilcaniyeu

Cordillera de Ñorquincó

Según el SMN, estas zonas estarán bajo alerta naranja durante la madrugada, mientras que durante la mañana el nivel de advertencia descenderá a amarillo.

Por este motivo, las primeras horas del día serán las más complicadas para circular en rutas de montaña y caminos cordilleranos.

Alerta por nieve en Neuquén: zonas afectadas

Las siguientes áreas permanecerán bajo alerta amarilla durante gran parte de la jornada, aunque durante la mañana el nivel ascenderá a naranja:

Cordillera de Huiliches

Cordillera de Lácar

Sur de Aluminé

En tanto, Los Lagos tendrá alerta naranja durante la madrugada y luego continuará bajo alerta amarilla.

Además, desde la tarde hasta la noche se esperan nevadas con alerta amarilla en:

Cordillera de Aluminé

Cordillera de Chos Malal

Cordillera de Loncopué

Cordillera de Minas

Cordillera de Picunches

Cordillera de Ñorquín

También hay alerta por viento

A las nevadas se suma una alerta amarilla por viento, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

El SMN indicó que se esperan vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 60 km/h, mientras que en Neuquén predominarán los vientos del sector oeste con intensidades similares.

Zonas bajo alerta por viento en Neuquén

Desde la madrugada hasta la tarde:

Cordillera y zona baja de Huiliches

Cordillera de Lácar

Sur y zona baja de Aluminé

Catán Lil

Collón Curá

Zapala

Zona baja de Lácar

Desde la mañana hasta la tarde:

Cordillera de Aluminé

Cordillera de Chos Malal

Cordillera de Loncopué

Cordillera de Minas

Cordillera de Picunches

Cordillera de Ñorquín

Este de Loncopué

Este de Picunches

Este de Ñorquín

Oeste de Añelo

Oeste de Pehuenches

Sur de Chos Malal

Sur de Minas

Recomendaciones del SMN

Ante este escenario, el organismo recomienda:

Evitar actividades al aire libre.

Retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve.

Ventilar viviendas y vehículos para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las autoridades pidieron extremar las precauciones, especialmente en rutas de montaña y sectores cordilleranos donde las nevadas podrían intensificarse durante las próximas horas.