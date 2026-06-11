Se extendió la alerta por nieve y viento en Neuquén y Río Negro este viernes 12: hay más localidades afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por nieve y viento en Neuquén y Río Negro para este viernes 12 de junio. El pronóstico se extiende por otro día, cubre más terrenos y sumá más zonas bajo advertencia «naranja». Las zonas afectadas y los peores horarios.

Con respecto a la alerta amarilla por viento, se pronostica que provenga del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, acompañado por ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 km/h.

Por su parte, la alerta amarilla por nieve implica «nevadas persistentes de variada intensidad». Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, mientras que en las zonas de meseta se espera que los acumulados estén entre 5 y 10 centímetros. No se descarta que la precipitación esté mezclada con lluvia.

Asimismo, cuando la alerta por nieve se eleva a «naranja» significa «nevadas fuertas» con valores de acumulación entre 40 y 60 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

«En las zonas más altas, la situación podrá estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco. En zonas mas bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada», detalló el organismo nacional.

Mapa de alertas del SMN para este viernes 12 de junio.

Alerta por nieve en Río Negro: los peores horarios

En Río Negro, están bajo alerta Bariloche y las zonas cordilleranas de Pilcaniyeu y Ñorquincó.

Durante horas de la madrugada, hay alerta naranja por nieve; mientras que en horas de la mañana, baja a «amarilla».

Alerta por nieve y viento en Neuquén: zonas afectadas y los peores horarios

En la provincia de Neuquén, las zonas que estarán bajo alerta amarilla por nieve durante toda la jornada (salvo durante horas de la mañana, que se elevará a «naranja») son:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Después, estará bajo alerta naranja por nieve en horas de la madrugada y después con alerta amarilla en horas de la mañana:

Los Lagos.

Además, los departamentos que estarán bajo alerta amarilla por nieve desde la tarde hasta la noche de este viernes son:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Con respecto al viento, estarán bajo alerta amarilla desde horas de la madrugada hasta la tarde inclusive:

Cordillera y zona baja de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur y zona baja de Aluminé.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Lácar.



Por último, estarán bajo alerta amarilla por viento desde horas de la mañana hasta la tarde inclusive este viernes 12: