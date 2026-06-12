Liga Confluencia: Atlético Regina y Deportivo Roca definen al campeón del Apertura

Este fin de semana se disputará la 13° y última fecha de la Liga Confluencia y dos equipos irán en busca del título. La definición del campeón estaba programada para el pasado domingo, pero las condiciones climáticas obligaron la postergación de tres partidos.

Desde las 15 horas, este domingo se jugarán los últimos tres encuentros que darán el cierre del torneo Apertura. En Cipolletti, Atlético Regina visitará a San Martín en el Julio Dante Salto con claras chances de obtener el bicampeonato.

El equipo de Diego Napolitano llega líder con 27 puntos y depende de si mismo para consagrarse. Si gana, festejará su sexto título de Liga. Pero si empata o pierde le dará chances al escolta.

El otro gran protagonista es el Deportivo Roca. El Naranja tendrá un duro choque local ante Cimac en la cancha del Celeste y deberá triunfar para seguir con chances. Los dirigidos por Medina tienen 25 unidades y si suman de a tres, tendrán que esperar que Regina no gane. Si hay igualdad en Cipolletti y triunfo de Roca, habrá desempate para definir el campeón.

Además, la pelota rodará en el Zit Formiga. Argentinos del Norte recibirá a Círculo Italiano, en un partido clave para ambos. El Carcelero buscará terminar con un triunfo el torneo y el Grana tratará de dar el batacazo para salir del fondo de la tabla.

La tabla de posiciones a falta de tres partidos