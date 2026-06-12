Necrológicas de hoy, viernes 12 de junio de 2026

Yacopino de Raposo, Liliana Mabel Carlos A. Monachesi y Flia. lamentan profundamente su falleciemiento. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias y deseándoles fortaleza y consuelo ante tan irreparable pérdida.

SALINAS FUENZALIDA, MARIO SERGIO Falleció en Cipolletti el día 10 de Junio a la edad de 76 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos serán inhumados el día 12/06. en el Cementerio de Cipolletti. SERVICIO SOCIAL CALF

Bagli Vda de Iruretagoyena, Amalia Nilda Marita Aubone y sus hijos Gaston, Marcelo y Cecilia y familias, participan con pesar el fallecimiento de su querida cuñada. Fuiste muy importante para toda la familia. Siempre en nuestros corazones.

BAGLI, AMALIA NILDA Falleció en Neuquén el día 09 de Junio a la edad de 87 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 15:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

Yacopino de Raposo, Liliana Falleció en Cipolletti el día 10 de junio. Su esposo Roberto Raposo sus hijos Ramiro, Daniela, Rodrigo y Facundo, su hija política Maru, sus nietos Bruna, Francisco y Lorenzo , la despiden con el profundo dolor de su partida. Estarás siempre con nosotros Lily !!!

CONTRERAS VASQUEZ, MILDRED ANGELICA Falleció en Neuquén el 11 de junio del 2026 a la edad de 70 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, serán inhumados a las 9 hs. del dia 12 de junio en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

VENANCIO, ERNESTO Falleció en Cipolletti el día 11 de Junio a la edad de 77 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos serán inhumados a las 10:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

BARBISSOTTI, JORGE ANTONIO Falleció en Neuquén el día 10 de Junio a la edad de 69 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Rep. De Italia 3979, fueron inhumados a las 16:00hs. en el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

PEÑA CASTILLO, AMADINA DEL CARMEN Falleció en Neuquén el día 10 de Junio a la edad de 90 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 12:00 hs. en el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

RIQUELME, MANUEL ANDRES Falleció en NEUQUEN el 10 de JUNIO del 2026 a la edad de 70 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos serán velados en sala «F» de calle Godoy 522 e inhumados a las 10 hs del dia 11 de Junio en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF