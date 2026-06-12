Celulares bajo la lupa: Río Negro busca regular su uso en aulas, quirófanos y limitar la IA en las escuelas

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves una serie de iniciativas que apuntan a regular el uso de la tecnología en ámbitos sensibles como las escuelas y los quirófanos, además de fortalecer las herramientas de protección ambiental frente al avance de especies invasoras.

Uno de los proyectos más relevantes obtuvo aprobación por unanimidad en primera vuelta y establece un marco regulatorio para el uso de dispositivos digitales personales, Inteligencia Artificial (IA) y tecnologías emergentes dentro del sistema educativo provincial.

La Legislatura de Río Negro dio el primer paso para regular celulares e IA en el sistema educativo

La iniciativa fue presentada por la legisladora Roberta Scavo (ARI-Cambiemos) con el acompañamiento de Fernando Frugoni y otros parlamentarios. Según explicó la autora, el objetivo no es prohibir la tecnología sino garantizar que su utilización tenga una finalidad pedagógica y no afecte los procesos de aprendizaje ni la convivencia escolar.

La propuesta establece criterios diferenciados según el nivel educativo. En el Nivel Inicial se restringe el uso de celulares, tablets y relojes inteligentes durante toda la jornada escolar, salvo situaciones vinculadas a salud, accesibilidad o emergencias.

En Primaria, los dispositivos personales solo podrán utilizarse en actividades pedagógicas específicas, planificadas y supervisadas por docentes. En Secundaria, su uso quedará sujeto a la indicación expresa de los profesores dentro de las clases, mientras que fuera del aula será regulado por los acuerdos de convivencia de cada institución.

La normativa también incorpora pautas para el uso de Inteligencia Artificial generativa. Entre otros aspectos, prohíbe que estas herramientas sustituyan de manera indiscriminada la producción intelectual de los estudiantes, dificulten la evaluación de los aprendizajes o faciliten situaciones de plagio.

Asimismo, prohíbe la grabación, fotografía o difusión de imágenes y audios dentro de las escuelas sin autorización, en una medida orientada a prevenir situaciones de ciberacoso y proteger la privacidad de estudiantes y docentes.

La ley contempla excepciones para alumnos que requieran dispositivos tecnológicos por razones de accesibilidad, comunicación o monitoreo médico, y dispone que el Ministerio de Educación realice evaluaciones periódicas sobre el impacto de estas medidas en el aprendizaje y la convivencia escolar.

La Legislatura dio el primer paso para regular el uso de celulares en quirófanos y áreas críticas de atención médica

También en primera vuelta, la Legislatura aprobó un proyecto impulsado por los legisladores Lucas Pica y Facundo López (JSRN) para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en los quirófanos de hospitales públicos, clínicas privadas y establecimientos de la seguridad social de toda la provincia.

El Legislador Lucas Pica. Foto: Marcelo Ochoa.

La iniciativa busca reducir riesgos sanitarios y evitar distracciones durante procedimientos médicos. Según los fundamentos del proyecto, diversos estudios científicos indican que los teléfonos móviles presentan altos niveles de contaminación bacteriana y pueden convertirse en vectores de infecciones asociadas al cuidado de la salud.

Durante el debate, Pica recordó el caso de Valentín Mercado Toledo, el niño de Roca que falleció durante una intervención quirúrgica y cuya causa derivó en la condena del profesional que participó del procedimiento.

El proyecto establece que durante las cirugías estará prohibido realizar o recibir llamadas personales, enviar mensajes, utilizar redes sociales o captar imágenes, videos y audios sin consentimiento expreso del paciente. También restringe el uso de accesorios que puedan comprometer las condiciones de esterilidad.

Sin embargo, se contemplan excepciones para situaciones de emergencia o para el acceso a historias clínicas, protocolos médicos y aplicaciones vinculadas a la atención sanitaria, siempre bajo estrictas condiciones de higiene y seguridad.

Con estas iniciativas, la Legislatura avanzó en la regulación del uso de nuevas tecnologías en ámbitos educativos y sanitarios.