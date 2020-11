Continúa en Neuquén el corte total en los puentes carreteros y el Tercer Puente

Organizaciones sociales continúan con el acampe y el corte total en ambos puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti, y en el Tercer Puente. La protesta es por puestos de trabajo, aumento y apertura de programas sociales y mayor partida para comedores y merenderos.

La medida que lleva adelante el Ctep, el Polo Obrero, FPDS UTEP, el FPDS y el FOL comenzó ayer minutos después de las 10 de la mañana y se extenderá durante el día de hoy. Forma parte de una jornada de protesta de 48 horas. A las 16 habrá una conferencia de prensa donde se anunciará cómo seguirá las acciones de lucha.

“El acampe sigue firme”, indicó Diego Mauro, referente del FOL esta mañana.

En horas de la tarde referentes de las organizaciones que mantenían el corte en el Tercer Puente recibieron la notificación de una orden de desalojo. Esto motivó que el bloqueo al tránsito en ese lugar se levantara a las 20. Igualmente hoy a las 7 volvieron a cortar.

En todos los puntos con bloqueos se está dejando pasar a personal de salud, a los que tengan un turno médico y a personas con discapacidad.

“El gobierno asiste con 1500 raciones semanales para comedores, cuando la demanda supera los 5000”, señalaron en un mensaje las organizaciones sobre una de sus demandas.

Sobre el conflicto se expresaron en un comunicado los diputados y diputadas del Frente de Todos que solicitaron al gobierno provincial “respuestas urgentes” ya que indicaron que la situación “que cada viven las familias más vulnerables de la provincia es cada vez más agobiante”.

En el mensaje marcaron que que las organizaciones han tenido reuniones con la Provincia “sin soluciones concretas” y expresaron que “la indiferencia solo profundiza el conflicto”.

“En tiempos donde el estado provincial no contuvo la situación de los barrios de la Ciudad de Neuquén, las organizaciones siguieron sosteniendo el alimento a sectores humildes que no tienen trabajo y no pueden garantizar la alimentación de sus hijos e hijas”, sostuvieron desde el bloque del Frente de Todos.