Arrancó la sesión en Diputados para debatir el Presupuesto 2022

La Cámara de Diputados comenzó a sesionar para debatir el Presupuesto 2022 girado por el Gobierno, que prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 33% y un dólar a $ 131,1 con la presencia de 129 diputados en el recinto, en el marco de un extenso plenario que se extendería hasta mañana.

La sesión inició con la jura de diez nuevos diputados que, por distintos motivos, aún no asumieron en sus bancas. Pero luego, el presidente del bloque UCR, Mario Negri, pedirá ir a un intervalo para continuar las negociaciones. Así se lo anticipó al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, en la reunión de Labor Parlamentaria, donde participan los jefes de bloque.

“El Gobierno es consciente de que no hay consenso y que se deben buscar acuerdos. Les propuse que se inicie la sesión, que juren los nuevos diputados y que se pase a un cuarto intermedio para que se pueda revisar de punta a punta el proyecto de ley”, dijo Negri a la prensa acreditada.

Negri advirtió que en el dictamen se incorporaron más de 50 artículos que implican erogaciones extra, y que además el proyecto contiene importantes delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo, sobre todo en materia de impuestos.

“No nos pueden decir que no tuvimos predisposición. La responsabilidad de reunir el número es del oficialismo. Y todos sabemos que no tienen el número. Si el Gobierno tiene predisposición, abramos una instancia para ver si llegamos a un acuerdo”, insistió el cordobés.

El Presupuesto recibió este miércoles dictamen de mayoría en comisión, pero el bloque presidido por Máximo Kirchner juntaría, como máximo, 124 votos, con ayuda de aliados del interbloque Provincias Unidas. La oposición podría reunir 132, porque tanto Juntos por el Cambio como el Interbloque Federal, la izquierda y los libertarios rechazan la iniciativa.

Antes de Labor Parlamentaria, Kirchner convocó a su bloque en las oficinas del tercer piso del Palacio Legislativo. Se aseguró que estuvieran presentes los 118 legisladores propios y bajó el mensaje de defender el Presupuesto y hacer hincapié en las obras que proyecta.

Carolina Ramos Corresponsalía Buenos Aires