Controles médicos en el puerto de SAE

San Antonio Oeste

Hace 15 años que resido en este puerto y tengo conocimiento de que varios años atras había un médico que venía dese San Antonio Oeste cada vez que un barco entraba en rada donde con el práctico -que viajaba en la misma lancha- observaba médicamente a la tripulación en forma preventiva para autorizar o no, por ejemplo, una cuarentena en caso de detectar alguna enfermedad a bordo.



En la actualidad no existe esa inspección y frente a la puerta de mi domicilio pasan decenas de tripulantes de todas las nacionalidades…

Creo que la autoridad correspondiente tendría que tomar las medidas -como en los aeropuertos-para la prevención del caso, dadas las situaciones como el brote global de coronavirus.



Entre el cúmulo de autoridades sanitarias o no en la zona tenemos un “director del puerto” que representa al ente regulador y que, a mi juicio, tendría algo que ver en temas sanitarios, por ejemplo: hacer colocar canillas con agua potable en playa de camiones, ya que no hay ninguna.

Uno puede encomendarse a Dios solamente cuando la autoridad no esta presente.



Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429