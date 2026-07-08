El plan de compactación en San Martín de los Andes que convierte la chatarra en fondos municipales

San Martín de los Andes concreta un nuevo operativo de compactación de chatarra que combina saneamiento ambiental y un beneficio económico para las arcas municipales. La iniciativa retira vehículos abandonados y restos metálicos del predio de Guardas Ambientales. «El municipio hace un recupero financiero en virtud del canje con la empresa. Esto permite realizar compras de mobiliario o computadoras gracias a materiales que antes eran basura», indicó el subsecretario de Gestión y Mantenimiento, Daniel Opel.

El plan tuvo su primera edición en 2025 y ahora atraviesa una nueva etapa. El jueves pasado llegaron a la localidad cordillerana los equipos de la firma Matferroso S.A. y desde entonces continúan las tareas de compactación en el predio municipal. La Secretaría de Gobierno, a través del área Legal y Técnica, impulsó durante todo el año pasado las bajas registrales de los vehículos secuestrados para habilitar esta segunda ronda de limpieza.

El programa apunta a reducir el impacto de la acumulación de chatarra en un espacio sensible, ya que el predio se ubica muy cerca del hospital Ramón Carrillo. La presencia de autos abandonados, restos de metales y electrodomésticos en desuso generó durante años un foco de riesgo sanitario y visual.

San Martín de los Andes reactiva la compactación de chatarra. (Foto: Gentileza).

Cómo funciona el operativo de compactación de San Martín de los Andes

El procedimiento para determinar qué vehículo se considera chatarra arranca en la vía pública. El Código Municipal de Faltas establece que un auto estacionado más de cinco días sin movimiento entra en presunto estado de abandono. Según explicó Opel, el protocolo incluye un etiquetado del vehículo y una notificación previa. Si el propietario no responde, el municipio procede al secuestro. Esa operatoria se suma a los casos en infracción con la Ley Provincial 2178 por falta de documentación o elementos de seguridad.

Una vez en el predio de Guardas Ambientales, los rodados aguardan la baja registral para ingresar al lote destinado a compactación. El operativo actual afecta vehículos que el municipio secuestró hace meses e incluso años. A la flota de autos se suman elementos de la llamada «línea blanca», como heladeras y lavarropas, que los vecinos entregan de forma voluntaria o que los inspectores retiran de baldíos y veredas.

Cada camión que sale con material compactado se dirige a la báscula de la planta. Allí se registra el peso y se adjunta la documentación correspondiente al expediente del operativo. La empresa paga un valor estimado de 60 pesos por kilo de chatarra ferrosa. «Es un valor mínimo, pero le permite al municipio comprar computadoras, mobiliario u otros materiales», explicó Opel.

No toda la flota acumulada pasa todavía por la prensa hidráulica. El subsecretario aclaró que en el predio permanecen vehículos de organismos federales o vinculados a causas judiciales abiertas. En esos casos, la comuna no puede avanzar sin la autorización de la justicia.

Mientras tanto, la prioridad se concentra en liberar espacio y reducir el volumen de metales a la intemperie. «Lo que nosotros buscamos es sanear el predio de Guardas Ambientales. El impacto es positivo porque permite una trazabilidad de estos materiales y un reciclado real», señaló Opel.

El próximo objetivo: un plan para los neumáticos abandonados en San Martín de los Andes

Con el operativo de chatarra en curso, la Subsecretaría de Gestión y Mantenimiento prepara un proyecto para las cubiertas fuera de uso. El municipio prevé un concurso de precios para contratar a una empresa que retire los neumáticos que las gomerías depositaron en el predio. Según los cálculos iniciales, la cantidad actual equivale a unos ocho viajes de camión.

La comuna busca que esos residuos de caucho no terminen en un vertedero. Opel mencionó experiencias de otras ciudades donde las cubiertas se utilizan como insumo industrial. «Hay una empresa que produce asfalto a base de caucho de cubiertas retiradas de las gomerías. Eso permite reciclar un producto que de otro modo termina en un basural», señaló. La intención apunta a replicar modelos similares y dar a los neumáticos un destino que reduzca su impacto ambiental.

El área de Guardas Ambientales aparece como un actor central en estos procesos. Sus agentes, algunos con más de 30 años de servicio, intervienen en el control de baldíos, el retiro de vehículos en estado de abandono y la fiscalización de obras clandestinas. «Hacen un trabajo muy importante para la comunidad», remarcó Opel.