Alerta por lluvia en la cordillera de Neuquén y Río Negro: qué localidades suspendieron sus clases

El avance del temporal de lluvia y nieve obligó a paralizar la actividad escolar en toda la región andina. Los ministerios de Educación y los Consejos Escolares de Neuquén y Río Negro dictaron la suspensión preventiva de las clases para este miércoles 8 de julio, en respuesta directa a la alerta por precipitaciones extremas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las áreas de gestión del riesgo.

La decisión administrativa busca reducir al máximo la circulación en las rutas locales, accesos rurales y cascos urbanos, que ya registran complicaciones viales debido al volumen de agua acumulada. Las autoridades provinciales advirtieron que la prioridad absoluta es resguardar la seguridad de los alumnos, docentes y personal auxiliar.

Suspensión total de clases en un sector de Neuquén este miércoles 8 de julio

El Consejo Provincial de Educación (CPE) neuquino definió un cese total de actividades presenciales en los sectores más afectados por el frente meteorológico. La medida rige para todos los niveles y modalidades, y se mantendrá mientras continúe vigente el alerta roja.

Los distritos educativos afectados que no tendrán clases presenciales son:

Distrito III y Distrito IX (abarcan las zonas de la estepa y perilago bajo riesgo).

y (abarcan las zonas de la estepa y perilago bajo riesgo). Distrito IV (zona de San Martín de los Andes y Villa La Angostura ).

(zona de y ). Distrito XI (comunidades de la cuenca sur de Aluminé).

El CPE solicitó a los equipos directivos y a las familias seguir el estado de situación únicamente mediante los canales oficiales del Gobierno de la Provincia del Neuquén para coordinar el regreso a las aulas.

Parate en el turno mañana y evaluación al mediodía en Río Negro

En la provincia de Río Negro, los comités de emergencia y los Consejos Escolares determinaron suspender el dictado de clases durante el turno mañana en todo el corredor andino. La continuidad de la jornada escolar pende de un hilo y se resolverá con el correr de las horas.

Las localidades sin actividad escolar temprana son:

Zona Bariloche: Afecta a todos los establecimientos de San Carlos de Bariloche , Dina Huapi y Villa Llanquín .

Afecta a todos los establecimientos de , y . Zona El Bolsón: El corte total de actividades alcanza a El Bolsón, Mallín Ahogado y El Manso.

Las autoridades rionegrinas confirmaron que a las 11:00 de la mañana emitirán un nuevo reporte oficial para definir si el turno tarde y vespertino retoman la actividad normal o si se extiende la suspensión.