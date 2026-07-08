Bariloche pone en análisis un proyecto de servicios gastronómicos al pie del cerro Goye

El emprendimiento en el cerro Goye, con acceso desde la Ruta 79, será sometido a audiencia pública el 15 de este mes. Imagen del expediente

Bajo la firma Parque Natural Cerro Goye S.A.S, un privado de Bariloche impulsa un desarrollo de servicios recreativo y gastronómico al pie del cerro Goye, para oficiar de “base” para las actividades de montaña que se realizan en Colonia Suiza.

El proyecto será sometido a audiencia pública el 15 de julio porque está ubicado en una Zona de Ladera Boscosa que bajo el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental del Oeste exige la consulta pública y la aprobación por ordenanza, según puntualizó a Diario RÍO NEGRO la secretaria de Planeamiento Territorial, Sofía Maggi.

El plan es construir una confitería de 291,41 metros cuadrados, en el inicio del lote que tiene acceso por la Ruta Provincial 79, a unos 200 metros de la fábrica de la cervecería Berlina. El predio que llega a unos 1.100 metros de altura tiene una extensión de 75,4 hectáreas y la intervención solo estará en una franja de 3,33 hectáreas en la parte inferior, según el expediente que se tramita en el municipio desde julio de 2025.

Una confitería con capacidad para casi 170 clientes en dos turnos, estacionamientos y sanitarios semipúblicos se proyectan al pie del cerro Goye. Imagen del expediente

Se prevé edificar una confitería de dos plantas, con capacidad para unos 168 clientes en dos turnos, que tendrá un amplio deck o terraza, y tres áreas de estacionamiento para 34 vehículos, atendiendo a una de las falencias de toda Colonia Suiza. Además ofrecerá sanitarios semipúblicos.

El expediente transitó todos los pasos previos -incluyendo los dictámenes de los asesores de Unidad Cordinadora, que representan a los bloques políticos del Concejo Municipal- hasta llegar a la convocatoria de audiencia pública que definió el Ejecutivo con la firma del intendente Walter Cortés esta semana mediante resolución.

El emprendimiento en el cerro Goye, con acceso desde la Ruta 79, será sometido a audiencia pública el 15 de este mes. Imagen del expediente

El proyecto que es propiedad de Santiago Miguel Fernández y el arquitecto responsable Sergio Dante Troncoso. Se propone como “base de las actividades de montaña que se desarrollan en el cerro Goye” por su proximidad (se accede desde la parcela lindera) a los senderos de trekking del Goye (que también tiene senda de ciclistas para descenso) y el que conduce al refugio Italia Manfredo Segre (Laguna Negra).

Consta en el expediente que el desnivel total de la parcela es de aproximadamente 285 metros, con una pendiente promedio del 40% prácticamente en toda la parcela, con una altitud mínima de 816 msnm y la máxima es de 1100 msnm.

Sin embargo, el área en que se propone la intervención corresponde a la zona más baja de la parcela y con menor pendiente, y en un sector antropizado. El resto del predio tiene bosque coihue, ciprés, pinos y consta que se conservó una sequoia de gran porte (aproximadamente 30 metros de altura).