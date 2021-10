Convocan a adolescentes de 15 y 16 años para iniciar plan de inmunización en Regina

El Departamento de Vacunación del hospital reginense, informó que durante la tarde de hoy jueves se realizará la vacunación de adolescentes de 15 y 16 años con la vacuna Pfizer, mientras que durante el resto de la jornada se completarán los esquemas de inmunización con las vacunas AstraZeneca y Sinopharm.

Por otra parte, se anunció que vacunadores comenzaron una recorrida por los barrios de la ciudad para detectar a las personas que aún no fueron vacunadas a fin de coordinar para iniciar su plan de inmunización; mientras que en forma paralela se habilitó la posibilidad concurrir a los Centros de Atención de Salud de los barrios para realizar su inscripción quienes aún no recibieron ninguna dosis.

Para este jueves se diagramó un doble turno de atención, por la mañana de 9 a 13 y por la tarde de 14 a 18 en el vacunatorio que funciona en la Planta Piloto de Elaboración de Alimentos Sociales de la UNRN, sobre la avenida General Paz.

Desde el Departamento de Vacunación detallaron que durante la mañana y la tarde se aplicarán segundas dosis con las vacunas AstraZeneca y Sinopharm. Esta última también estará disponible para la aplicación de primeras dosis a los mayores de 18 años que aún no iniciaron su plan de vacunación.

Por otra parte, de 14 a 18 horas se convocó a adolescentes de 15 y 16 años para iniciar su plan de inmunización con la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer. Precisaron que se cuenta con 78 dosis que se aplicarán por orden de llegada hasta agotar el stock. En todos los casos los adolescentes deben estar registrados previamente en la página habilitada por el Ministerio de Salud provincial, y deben concurrir con DNI y acompañados por un adulto responsable.

A su vez se indicó que "los vacunadores estan recorriendo los barrios, realizando un rastrillaje en busqueda de gente que aún no ha sido inmunizada", para hacer su registración y coordinar el inicio del plan de vacunación. De igual modo, señalaron que quienes aún no recibieron ninguna dosis y no pueden concurrir al vacunatorio central, tienen habilitados los Centros de Atención de Salud en los barrios para coordinar su vacunación en estos puestos.