Coronavirus: el 30% de los contagiados no está en sus domicilios en Bariloche

Desde la provincia podemos llenar de respiradores, pero el respirador no es la solución al coronavirus porque hay muchos que no salen del respirador o que salen con muchísimas secuelas. No busquemos que la solución sean los respiradores, sino busquemos que no lleguemos a usar esos respiradores”.

Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud del gobierno rionegrino.