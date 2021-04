Coronavirus: crecen los casos, se espera la llegada de nuevas vacunas pero no hay fechas precisas

Con la expectativa de continuar la campaña nacional de vacunación, el gobierno nacional aguarda la llegada de nuevas vacunas procedentes de Moscú luego del diálogo mantenido la semana pasada entre el presidente Alberto Fernández y su par ruso, Vladimir Putin, en el que se volvió a hablar de un esquema de entrega de las dosis de Sputnik V comprometidas por el Instituto Gamaleya. Mientras se aceleran las negociaciones para la llegada de nuevas remesas tanto desde Rusia como desde China, no hay fechas precisas de cómo sería ese esquema, por el momento. Por otra parte, se espera, además, dos millones de la vacuna china Sinopharm y por los lotes de la AstraZeneca que se coproducen con México.

"Estarán entrando vacunas suficientes a mitad de abril para acelerar el ritmo de vacunación, para seguir vacunando, que es lo que más me importa, porque así, -el coronavirus- se vuelve una enfermedad llevadera para los adultos y no termina con la vida de la gente, y de eso soy el mejor ejemplo", afirmó a fines de la semana pasada el presidente Alberto Fernández en referencia al flujo de fármacos contra la Covid-19 y a su experiencia como portador de la enfermedad, de la cual evoluciona en forma "favorable" y "asintomático".

"Esperan para las próximas tres semanas la llegada de un avión desde China con un millón de dosis de Sinopharm, 580 mil de las Covishield, que provienen de la India, y 900 mil de Astrazeneca. También tienen previsto que lleguen vuelos de Rusia, pero no saben cuántos ni con que volumen de dosis. En cortísimo plazo podría llegar el millón de dosis de China y un conteiner con Sputnik V. No hay precisiones. No hay confirmaciones. Sin embargo, en todo el país hay 1.695.796 dosis distribuidas y en manos de la provincia. El estado nacional tiene en su poder cerca de 200.000. Es lo que hay para afrontar la semana que acaba de comenzar. En Argentina se colocan un promedio de 180.000 dosis por día. Con un cálculo simple, hay vacunas para los próximos diez días", aseguró Infobae.

La campaña de vacunación contra el coronavirus en la Argentina sumó en la última semana un total de 944.383 aplicaciones en todo el país, lo que permitió alcanzar la cifra de 5.390.000 inoculados totales, de los cuales 4.661.085 recibieron la primera dosis y 728.915 las dos. De acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación, que instrumentó el Ministerio de Salud para transparentar todo el proceso, se distribuyeron a todas las jurisdicciones 7.085.796 vacunas y 1.695.796 restan ser aplicadas.

Desde el lunes y hasta el viernes pasados habían sido inoculadas un total de 755.851 dosis, y el fin de semana se sumaron 188.532. Entre los vacunados hay 1.584.144 personas que pertenecen al grupo del personal de salud; el grupo de vacunados hasta la fecha que tiene 60 o más años alcanza las 2.937.725 personas, mientras que otras 236.940 personas que fueron vacunadas tienen entre 18 y 59 años y poseen factores de riesgo. Asimismo, entre el personal de fuerzas de seguridad y armadas y el personal docente y no docente se dieron 629.919 aplicaciones.

Desde Presidencia señalaron "una tendencia creciente" en la vacunación, en una apuesta a que el cumplimiento de las nuevas restricciones, con vigencia hasta el 30 de abril próximo, ayuden a controlar la curva de contagios de coronavirus durante las próximas tres semanas. "Queremos vacunar a toda la población mayor de 70 años. Allí debemos enfocar la vacunación en las próximas 3 semanas", aseveró el sábado pasado el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero en declaraciones a FM Milenium.

Según reveló en esa oportunidad el funcionario, datos preliminares que analiza el Gobierno muestran cómo las curvas de contagio -si bien altas- son distintas en su conformación respecto a las del año pasado. "Los mayores de 70 que recibieron la vacuna se contagian menos y hay más casos en otros grupos etarios. Y se está viendo una baja de la mortalidad en los mayores de 60. Son datos muy promisorios", afirmó Cafiero.

El propio presidente Fernández anunció las medidas que luego fueron reflejadas en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado el jueves último y que busca bajar la circulación de personas y así contener el crecimiento de los contagios.

El DNU determinó la suspensión en todo el país de los viajes grupales y las actividades en bingos, casinos y discotecas; y en los lugares de "alto riesgo epidemiológico y sanitario" -como el Área Metropolitana Buenos Aires- la restricción de circular entre la medianoche y las 6 de cada día.

Además se dispuso la prohibición de reuniones sociales en domicilios particulares; y la disminución de los aforos en lugares cerrados -bares, restaurantes, cines, teatros y gimnasios, entre otros- del 50 por ciento al 30%.