Coronavirus en Río Negro: "seguimos con las mismas restricciones”, dijo Carreras

Río Negro no tendrá modificaciones en sus restricciones. La gobernadora Arabela Carreras aseguró esta tarde que “por el momento, seguimos como estamos", pero no significa que, "si fuera necesario, no se tenga que cerrar”, si la situación de los contagios se profundiza.

Pasadas las 18 del viernes, la mandataria arribó al aeropuerto de Viedma desde Buenos Aires después de la reunión de la mañana con el presidente Alberto Fernández y una posterior con el ministerio de Turismo, Matías Lammens. Según una gacetilla, Carreras contó que con el funcionario nacional se habló de la “posibilidad de iniciar un paulatino retorno a Bariloche de los vuelos de cabotaje a partir de octubre”.

En la aeroestación, la gobernadora contó a RÍO NEGRO que habló de la nueva fase con el presidente y, en la noche del jueves, lo hizo con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Por la tarde, Fernández ratificó la extensión de la cuarentena hasta el 11 de octubre y solicitó más restricciones a las provincias.

“Le conté cómo estamos en Río Negro, pues no está todo abierto. Hay dos departamentos con ASPO, es decir, restricciones, no estrictas, y cordones sanitarios, según la evolución de los contagios. Lo había hablado antes con Cafiero, y acordamos que vamos a seguir como estamos”, manifestó.

Ratificó que “seguimos así, por el momento, pero no significa que, en algún momento, se tenga que cerrar si esto se profundizar. Pero, hoy, seguimos así”.