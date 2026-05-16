Sábado 16 de mayo: qué energía dominará el día según Ludovica Squirru y qué signos deberán estar atentos

La astrología china vuelve a marcar el pulso energético de este sábado 16 de mayo de 2026 con una combinación intensa y movilizadora. Según las interpretaciones inspiradas en las predicciones de Ludovica Squirru, será una jornada atravesada por la energía del Metal yang, un elemento asociado con la determinación, los cambios firmes y las decisiones importantes.

En este contexto, el signo protagonista del día será el Tigre, mientras que el Mono aparecerá como el signo en choque, por lo que se recomienda evitar discusiones innecesarias, impulsos o situaciones tensas que puedan escalar rápidamente.

Qué energía tendrá este sábado 16 de mayo

La presencia de la Luna Nueva potenciará los comienzos, las limpiezas energéticas y todo lo relacionado con cierres de etapa. El Metal yang aportará una energía más directa, intensa y enfocada en concretar.

De acuerdo con la tradición oriental, será un día ideal para:

Limpiar la casa y renovar ambientes.

Viajar o planificar mudanzas.

Casarse o asumir compromisos importantes.

Instalar servicios o iniciar trámites vinculados al hogar.

Adoptar mascotas o tomar decisiones familiares.

Avanzar con estudios, exámenes o proyectos personales.

Además, el número energético del día será el 3, asociado a la comunicación, la creatividad y la expansión.

Los signos con mejor afinidad energética

Durante esta jornada, el Tigre encontrará armonía y afinidad con varios animales del horóscopo chino. Los más favorecidos serán:

Conejo

Caballo

Cabra

Perro

Chancho

Estos signos podrían sentir mayor claridad emocional, energía para resolver pendientes y más facilidad para concretar planes.

Qué cosas conviene evitar este sábado

No todo será favorable. Las predicciones también advierten ciertas actividades que podrían generar desgaste o conflictos si se realizan este sábado.

Entre las recomendaciones energéticas se destaca evitar:

Hacer servicio social o tareas muy demandantes emocionalmente.

Cambiar de lugar la cama.

Realizar obras de cimentación o excavaciones importantes.

También se aconseja bajar el nivel de ansiedad y evitar actuar desde el enojo o la impulsividad, especialmente para quienes pertenecen al signo del Mono.

Un día ideal para cerrar ciclos y empezar algo nuevo

Con la influencia de la Luna Nueva y el impulso del Metal yang, este sábado aparece como una fecha potente para dejar atrás situaciones que ya no suman y enfocarse en nuevas metas.

La energía favorecerá especialmente a quienes se animen a ordenar, limpiar, reorganizar y proyectar cambios concretos para las próximas semanas.