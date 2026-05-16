El Gobierno admite desgaste en su estrategia de comunicación tras la polémica con Manuel Adorni y analiza cambios

La polémica que rodea al Gobierno por la investigación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, obligó al Gobierno a revisar la dinámica de la comunicación, uno de los principales activos al inicio de la gestión que ya muestra signos de agotamiento desde hace meses.

La estrategia del Gobierno para recuperar su comunicación

El oficialismo detectó problemas que, aseguran, ya sobrepasan la situación del ministro coordinador. Las quejan parten de la imposibilidad de dejar atrás la problemática de Adorni, pero también parte del silencio en la virtualidad y la falta de difusión de las actividades de los nueve ministerios.

Un funcionario oficialista, planteó en diálogo con Infobae: «Hace dos meses estamos intentando dejar atrás el caso. No hay estrategia de comunicación. Es cierto que la situación de Adorni encapsuló, pero no hay plan para modificar el tema».

En la administración libertaria advierten que, los constantes movimientos de la causa judicial debieran ser «contrarrestados» con «datos positivos» de gestión para así evitar la mediatización de la investigación, pero esto no estaría ocurriendo.

También hay quienes marcan que la comunicación se perdió a raíz de la vacancia natural que dejó Manuel Adorni tras suspender durante dos meses las conferencias de prensa que era la principal instancia de comunicación oficial. Al mismo tiempo, observan que hay cierta quietud en el ecosistema digital coordinado por el asesor presidencial Santiago Caputo.

Desde el Ejecutivo, plantearon: «Hay todo un sector que está desaparecido. Hay un déficit natural por la situación de Manuel (Adorni) y su corrimiento como vocero en la diaria, pero a eso se suma que no hay estrategia».

Es una realidad que desde la mediatización del caso, el exvocero evitó la exposición hasta la fallida conferencia del 25 de marzo, en la que tensó el vínculo con la prensa acreditada en un intento por explicar su situación. El 4 de mayo volvió a la sala, se expuso a las preguntas y luego retomó las entrevistas en las que evita confrontar.

A pesar de los intentos por cambiar la agenda, las conferencias parecen estar teñidas por la temátiva como ocurrió al cierre de la primera semana del mes, cuando los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad) condicionaron su declaración a la línea de los anuncios tras ser consultados por presuntos sobreprecios y por la situación patrimonial del funcionario.

Dentro del oficialismo existe un acuerdo generalizado en torno a que la comunicación «se ve estancada», con una multiplicidad de explicaciones que no convergen. Algunos voces lo atribuyeron a la falta de regularidad de las conferencias. «El Gobierno tenía una dinámica de comunicar las cosas a través de las conferencias, en torno al vocero, y hacer algunos anuncios puntuales», admitieron.

Al mismo tiempo aclararon que la merma en las redes sociales responde a una lógica orgánica, pero que además se mezcla con un componente descentralizado en el que los libertarios no ocultan su descontento con un sector del Gobierno, sobre todo con los referentes que responden a Karina Milei.

De igual manera, las fuentes se cuidaron de aclarar que la merma en el mundo digital no tiene nada que ver con el caso que involucra al jefe de Gabinete. Incluso indicaron que el punto de inflexión fue la denuncia penal del armador de la provincia, el diputado Sebastián Pareja contra algunos tuiteros por «hostigamiento digital».

Es en este escenario que el oficialismo estudia alternativas para reactivar una nueva estrategia comunicacional que por ahora sigue estancada y sin encontrar rumbo claro.

Con información de Infobae