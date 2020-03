Coronavirus: Fernández dijo que trabajan para que "nadie pase hambre"

El presidente Alberto Fernández se reunió este lunes con los intendentes bonaerenses, a quienes les pidió que lo "ayuden a controlar el cumplimiento de aislamiento" y que todos "sean absolutamente estrictos", según declaró esta tarde en diálogo con Radio Nacional, a la salida de ese encuentro.

Mientras tanto, se esperaban en el transcurso de la jornada los anuncios para aliviar al sector de trabajadores monotributistas, que son un amplio sector en todo el país y que se encuentran directamente afectados por el cese de las diversas actividades.

Respecto del aislamiento preventivo, el mandatario lamentó "que siga habiendo sinvergüenzas que se aprovechan de la situación de crisis para hacer su propio negocio" y ganar dinero "a costa de quién lo necesita".

No tiene ningún sentido el estado de sitio. Con que se haga lo que se tiene que hacer alcanza. Alberto Fernández - presidente de la Nación.

Sin embargo, indicó que el compromiso de los jefes comunales "fue muy grande" y que quedó "muy conforme" con la respuesta brindada por ellos ante el traslado de las preocupaciones.

En cuanto a la posibilidad del estado de sitio, Fernández descartó la posibilidad porque "no tienen ningún sentido" y señaló que quienes lo piden "son los que no quieren asumir la responsabilidad que tienen", al tiempo que insistió en que se actuará "severamente con normas penales" a quienes no cumplan con las restricciones impuestas.

Preocupaciones

En este contexto, el presidente señaló que al día de hoy sus mayores preocupaciones son "que ninguna persona pase hambre" y que todos "tengan recursos para estar tranquilos en sus casas, mientras que la economía no se paralice totalmente".

Además, volvió al tema del pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional y subrayó que la extensión de los plazos deja al país "en una situación más cómoda" en medio de la negociación con los acreedores privados, con la posibilidad de destinar mayores recursos para que "Argentina crezca".

Con información de Agencia Télam.-