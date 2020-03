Coronavirus: la terminal de Bariloche llena de gente que se quiere ir

A horas de la suspensión de los vuelos de cabotaje y viajes en micros de larga distancia, la Terminal de Ómnibus comenzó a llenarse de pasajeros. Muchos de ellos, con barbijos y guantes de látex.

"Tenía pasaje para volver el sábado en avión. Logré sacar pasajes para regresar ahora en micro antes de que rija la medida y ahora estoy más tranquila. Pero había algunos problemas. Tienen que garantizar la vuelta", contó Carla Canterna, de Hurlingham, en una de las plataformas, mientras sacaba alcohol en gel de una bolsa.

1/ 2 Muchos pasajeros usan barbijos. Foto: Alfredo Leiva 2/ 2 Foto: Alfredo Leiva

Tres agentes sanitarias no dejaban de atender consultas en la terminal terrestre. pero la mayoría no estaba vinculada a las medidas para evitar la propagación del virus. "Hay mucha gente que está varada acá. Los turistas nos preguntan a nosotras a dónde pueden parar. O cómo pueden regresar ya que no les aseguran el regreso. Terminamos siendo la cara visible", argumentaron.

Federico Torres paseaba por Caleta Olivia con su novia cuando se enteró de las medidas preventivas. "Logramos llegar hasta Comodoro Rivadavia y de ahí, hasta acá porque tenemos vuelo recién el 27. Pero la gente que nos iba a recibir, por miedo y paranoia no nos puede alojar y no tenemos a dónde parar. Los hoteles que permanecerán abierto son de alta categoría y no podemos pagar eso", indicó.

1/ 2 Una joven con barbijo mantiene una distancia prudencial mientras aguarda su micro. Foto: Alfredo Leiva 2/ 2 Una pareja de artesanos regresa el 27 de marzo pero no puede pagar alojamiento. Foto: Alfredo Leiva

Ana Bobato esperaba sentada a un costado de la terminal. Como a tantos otros, la emergencia sanitaria la sorprendió de vacaciones en Bariloche. "No hay más pasajes a Comodoro Rivadavia. Intentamos comprar a Esquel para, al menos, acercarnos y que alguien nos vaya a buscar pero no nos quieren vender porque dicen que no somos de allá", planteó.

La empleada de una boletería explicó que solo se están vendiendo pasajes a las personas que acrediten residencia en el destino. "Si hacen algún tipo de combinación deben justificarla con el lugar de residencia", puntualizó.