Coronavirus: ¿por qué no se hacen test en Roca?

¿Por qué no se hacen test de coronavirus en Roca?

La pregunta se repite con insistencia en la ciudad desde que se descentralizaron los análisis para aliviar la carga al Instituto Malbrán.

Y luego de escuchar a distintos actores, se advierte cierta desconexión entre los sistemas público y privado de la salud. Unos dicen que el hospital López Lima no tiene toda la infraestructura y que no es prioritario que la tenga. Y otros resaltan que en las clínicas cuentan con todos los equipos, pero que desde el gobierno no los tienen en cuenta para realizar un aporte que consideran muy importante.

RÍO NEGRO dialogó con referentes de distintas clínicas y sanatorios, quienes aseguran que en la ciudad hay "profesionales capacitados y aparatología adecuada para realizar los estudios virológicos, que agilizarían el diagnóstico precoz".

"Convendría -sugieren- la habilitación de un centro en Roca, ya que tiene un área de influencia de 800.000 personas y en la cual se encuentran los tres centros de mayor complejidad pública y privada de la zona".

El gobierno anunció recientemente que el hospital Ramón Carrillo de Bariloche y el Artémides Zatti de Viedma están en condiciones de hacer los estudios de coronavirus y tener resultados en 24 horas.

Hasta el momento, las muestras de casos sospechosos de coronavirus se envían por avión al Instituto Malbrán y los resultados pueden demorar entre 48 horas y 5 días.

Justamente esa es la razón por la que los profesionales de Roca hacen hincapié en la necesidad de realizar el test en la ciudad. "Es fundamental poder realizar la detección lo más rápidamente posible. El traslado de las muestras a Viedma o a Bariloche, demandaría un retraso casi similar que el traslado hasta el Mabrán", explican, ya que habría que llevarlas en vehículo.

Sin embargo, la mirada del gobierno provincial es diferente.

Para hacer los test de coronavirus se necesita equipamiento especializado, un aparato denominado PCR, los reactivos, una campana de aislamiento y se precisa un lugar específico para llevarlos a cabo, según explicó Mercedes Iberó, secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud de Río Negro.

La funcionaria dijo que en el López Lima de Roca no está previsto que se hagan porque no se cuenta allí con el equipamiento necesario.

"Más allá de que nosotros podríamos conseguir una máquina, que sale casi como un tomógrafo, y de que, estamos en vías de poder conseguirla, es toda una construcción que hay que hacer para poder tenerlo", sostuvo.

"Lo que necesitamos hacer es agilizar los resultados y ya teniendo dos en la provincia, que llegan en el mismo día, no nos cambia tener en Roca o no. Una cosa era mandarlo a Buenos Aires, utilizar los transportes, esperar al Malbrán, otra cosa es tener en la provincia en dos lugares donde rápidamente podés hacerlos (a los análisis)", expresó Iberó.

Por el momento, descartan hacerlos en Roca "simplemente porque ya están los equipos en otros dos hospitales de la provincia (...) la diferencia es de cuatro horas de viaje. Hacer toda una construcción (en Roca) para tener una respuesta en cuatro horas de viaje, realmente no cambia", expresó ante una consulta de RÍO NEGRO.