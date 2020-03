Coronavirus: prevenir desde el área alimenticia

La elección de los alimentos, la forma de almacenarlos, de cocinarlos o incluso de cómo se transportan puede ayudar a mantener la salud en buen estado. También es importante cuidar la higiene, ya que la seguridad alimentaria juega un papel clave en la prevención de enfermedades, por eso la Lic. en Nutrición Teresa Cóccaro nos brinda una serie de medidas que lanzó la Organización Mundial de la Salud:



-Lavarse regularmente las manos

-Desinfectar con alcohol y lavandina las zonas de manipulación de alimentos: mesa, mesada.

-Ventilar ambientes, pasar alcohol en picaportes de puertas y ventanas y llevar siempre en el bolsillo, mochila o cartera alcohol en gel.

-Lavar correctamente las frutas y verduras como también los utensilios de cocina

-Evitar el consumo de carnes si hay sospecha de animales enfermos.

-Cocinar correctamente las carnes.

-En caso de cuarentena abastecerse de productos claves y saludables: legumbres, enlatados (lo ideal es enjuagarlos), verduras y frutas no tan maduras para que duren un poco más, agua potable, pan integral o salvado, copos, granola, leche en polvo.

-Evitar comprar por el sólo hecho de comprar.

-Es importante llevar a cabo una alimentación saludable, variada y equilibrada con alimentos que mejoren y fortalezcan las defensas. Las frutas y verduras son las grandes aliadas, especialmente las que brindan vitamina C.

-Dormir al menos 8 horas, un buen descanso también contribuye a mejorar las defensas.

-Evitar la ingesta de alcohol durante el periodo.

-Es Importante no compartir el mate ni otros utensilios de uso personal.



Alimentos que ayudan a fortalecer las defensas:



Pescados: aportan, zinc, omega 3

Legumbres: fuente de hierro y fibra y minerales

Frutas, verduras y hortalizas: alto contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes

El yogur y las leches fermentadas tienen valor probiótico

Líquidos: mantienen hidratada la mucosa respiratoria, protegiéndola frente a las infecciones

Ajo y cebolla: tienen propiedades antibacterianas y antivirales.

Huevos: ricos en vitamina A.