Coronavirus: qué piensa hacer este cocinero roquense que trabaja en España

Esta mañana, el roquense Juan Cruz Lambrecht habló con Yo Como desde Ibiza, España, donde están transcurriendo sus últimos tiempos como cocinero.

Juan Cruz, en la parrilla que estaba trabajando hace unos días. Hoy, cerrada hasta nuevo aviso.

“Nosotros estamos bien, pasando la cuarentena con el jefe de cocina del restaurante donde trabajo en el verano, que es un gran amigo y gran compañero. Estábamos a 4 días de la apertura del restaurante en esta temperoda 2020 y de pronto la pandemia arrasó. Ahora, como vienen las cosas la apertura será posiblemente en mayo, como mínimo, antes no se va a reactivar nada”.

La huerta del restaurante donde también trabaja Juan Cruz. No hay que descuidarla.



“Estamos atravesando por esta pandemia que la verdad nos dejó helado, los números de contagiados y muertos en España asustan, pero por suerte en la isla donde estoy no hay muchos casos, y eso nos tranquiliza un poco. Con respecto al mango diario, en este momento no estamos teniendo ingresos, estamos esperando una ayuda del gobierno, ya que de marzo solo se pudo trabajar una semana (estaba trabajando en una parrilla increible, de asador, era el último mes que trabajaba ahí ya que en abril empezaba en el restaurante del puerto, a encarar todo para la temporada de verano. Estaba en un momento gastronómico hermoso hasta que llegó la noticia que se cerraba todo hasta nuevo aviso”.

La parrila encendida, noches atrás. "Esto ya va a pasar", confía el roquense radicado en Ibiza.

“Nos pegó bastante duro dejar de trabajar de un día para el otro, pero es entendible que la única forma de combatir el virus es quedándonos en casa. El alquiler de la casa este mes no lo vamos a pagar y lo vamos a ir pagando en cuanto se reactive todo, nos dieron el ok”.

“En cuanto a mis familiares de Argentina, ellos están muy preocupados, pero saben que estoy bien y me estoy cuidando y me ayudan en lo que pueden desde allá. Me hacen sentirlo más cerca. Con mis amistades de aca de Ibiza todos estamos un poco asustados, ya que todos trabajamos en la hostelería, gastronomía y vivimos en una isla que trabaja solamente con turismo. Nos asusta un poco la temporada que vamos a tener, las opiniones de lo que se viene para esta temporada no son buenas, son muy pálidas, pero nosotros vamos a resistir. Vamos a seguir cuidándonos y cuando pase todo esto saldremos con más fuerza a hacer lo que nos gusta. Pienso quedarme a vivir en Ibiza por muchos años más ya que me siento muy cómodo y esto es un paraíso”.

La terraza del restaurante donde trabaja Juan Cruz, vacío; solo están dos compañeros de él que lo esperan para almorzar.



“Para todos los valletanos, roquenses, amigos y familiares les pido que se cuiden. Que se queden en casa, esto no es joda. Que a mi país no le pase lo que está ocurriendo acá en España, sería una catástrofe total. Cuidemos de nuestros padres y abuelos, quienes son los más afectados. Vamos a salir adelante.Ésto pasará”.