Coronavirus: Quedan 14 camas libres de terapia intensiva en Bariloche

La secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro, la médica Mercedes Ibero, informó esta noche de martes que en las 24 horas últimas confirmaron que otras 28 personas de Bariloche y 5 de El Bolsón contrajeron la COVID-19, que transmite el nuevo coronavirus.

Además, aseveró que 21 pacientes de Bariloche, 2 dina Huapi y 2 El Bolsón se recuperaron en las 24 horas últimas.

Ibero afirmó que hay 14 camas de terapia intensiva libres en Bariloche. Y que en toda la provincia son 31 las camas disponibles hasta el momento.

La situación sigue muy complicada en el Alto Valle. La funcionaria provincial comunicó que quedan 2 camas libres de terapia intensiva, en Cipolletti, 1 en Roca y ninguna cama en Villa Regina.

Mientras que en Viedma hay por el momento 13 disponibles y también está libre -hasta ahora- la única cama con respirador en el hospital de Ingeniero Jacobacci.

Ibero dijo en la conferencia de prensa, que brindó desde Viedma, que está abierta la posibilidad de incorporar personal para reforzar los planteles de las terapias intensivas de los hospitales de la provincia. Pero observó que en todas las provincias “hace falta terapistas” y eso complica la búsqueda.

Está prevista la llegada a la provincia de respiradores y, en cuanto lleguen, se distribuirán de acuerdo a las capacidades, pero la mayoría irán seguramente al Alto Valle”. Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro.

Desde finales de marzo pasado, cuando se detectaron los primeros contagios en Bariloche hasta la fecha, 1.615 personas de esta ciudad contrajeron la enfermedad de las cuales 1.358 se curaron y 34 murieron según la información oficial. Quedan hasta el momento 223 pacientes contagiados, que están internados y aislados.

Ibero recordó esta noche, en un nuevo reporte con la situación sanitaria en la provincia, que hubo pacientes “que fueron positivos 50 días” en las primeras semanas de la pandemia.

“Que uno persista positivo no significa que siga contagiando”, aclaró. “Está demostrado -por lo menos en los últimos estudios- que a los 10 días de que una persona fue positiva y sin síntomas se le da el alta, sin volver a hisopar. No pasa nada porque no van a contagiar”, afirmó.

Ibero comunicó que en las 24 horas últimas se confirmaron 131 pacientes recuperados (entre los que están los 21 de Bariloche) y se detectaron 191 nuevos casos positivos (incluidos los 28 de esta ciudad).

Informó que murieron 4 pacientes esta jornada: 1 hombre de 53 años de Río Colorado, 2 mujeres de 67 y 88 años de Villa Regina y 1 mujer de 90 años de General Conesa.

En lo que va de la pandemia, 6.173 personas contrajeron la COVID-19 en Río Negro de las cuales 4.220 se curaron y 183 murieron, según los datos oficiales. Ibero dijo que quedaban 1.770 pacientes contagiados en ciudades, localidades y comisiones de fomento de la provincia.

Aseveró que había hasta ahora 411 casos positivos de Roca, 286 de Cipolletti, 223 de Bariloche, 120 de Villa Regina, 89 de Viedma, 86 de San Antonio Oeste, 77 de Fernández Oro, 76 de Allen, 65 de Ingeniero Huergo, 59 de General Conesa, 47 de Catriel, 39 de Lamarquel, 30 de Cinco Saltos, 26 de Mainque, 22 de Ingeniero Jacobacci, 19 de Chichinales, 19 de Dina Huapi, 15 de General Godoy, 14 de Río Colorado, 12 de Cervantes, 7 de Choele Choel, 6 de El Bolsón, 6 de Luis Beltrán, 4 de Campo Grande, 3 de El Cuy, 2 de Barda del Medio, 2 de Comallo, 2 de Chimpay, 1 de Las Grutas, 1 de Sierra Grande y 1 de Los Menucos.