Coronavirus: ver más allá de la ventana

Agustín Joison *

Reflexionar nos permite analizar lo que le está sucediendo al mundo y sus habitantes ante el embate de esta pandemia.

Muchos dicen que será un punto de inflexión en nuestras vidas. La pregunta es para quién específicamente.

Cuando uno hace un evaluación de lo que fue pasando durante la vida de cada persona, se dará cuenta de que las cosas no son tan fáciles de cambiar.

Personalmente hago memoria y las cosas siguen igual o peor. Hemos tenido otras epidemias como H1N1, y ¿cambió algo? Creo que no.

Es más, estamos más desconcertados y con más problemas. ¿Cambió la pobreza? No. ¿Cambió la voracidad por el dinero? No. ¿Cambió en nuestro país el respeto por el prójimo? No. ¿Mejoraron los ingresos del personal de salud? No. Entonces, ¿a qué punto de inflexión se refieren?

Hoy, si analizamos y reflexionamos cómo y en qué etapa está la pandemia respecto de su evolución, estamos en la incertidumbre.

Sí, biológicamente hay una curva de infección, etc.; datos puramente estadísticos, números, pero hay que ver más allá de la ventana.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), rectora mundial de la salud, va y viene con conjeturas científicas: ahora los asintomáticos no contagian, antes sí; en menos de 24 horas nos cambiaron una teoría.

Muchas voces científicas dijeron que la OMS estuvo lenta ante el desarrollo de la pandemia, lo cual es cierto. Una respuesta a ello: una organización de ese nivel tiene expertos en el área de la epidemiología e infectología, los cuales deberían saber que esto podía ocurrir.

Porque es muy sencillo: cuando uno se dedica específicamente a algo debe tener la capacidad de anticiparse a los acontecimientos, y sabemos que los virus mutan siempre, sabemos que la mayoría de los respiratorios tienen un origen común, entonces ¿de quién es la culpa, del virus o de quienes no pudieron ver más allá de la ventana?

Los virus necesitan mutar para sobrevivir, no importa a quiénes maten para ello. Y nosotros también necesitamos sobrevivir, pero con reglas, inteligencia y leyes que nos diferencian de ellos.

Hoy, más allá de las fases de flexibilización, los responsables de la salud mundial deben pensar que esto es pasajero, y que los virus seguirán anticipándose a nosotros.

Por lo tanto hay que tener preparada la respuesta, porque el punto de inflexión son solo hipótesis no demostrables.

*Doctor en Ciencias de la Salud, magister en Gerencia y Administración de los Servicios de Salud. Profesor titular de Química Biológica I y II de la Universidad Católica de Córdoba