Corte en Ruta 7, a la altura de la Picada 21, entre Añelo y El Chañar

Un grupo de vecinos autoconvocados mantiene un corte sobre la Ruta 7, pasando la Picada 21, en la entrada de la empresa Shell. El reclamo es para solicitar servicios.

Marta Torres, una de las vecinas que realiza la protesta explicó que el bloqueo es para el paso de vehículos de empresas petroleras. Se deja circular a vehículos particulares y de emergencias.

"Desde hace 12 años el reclamo que hacemos es que nos pongan la luz y el agua", apuntó Torres en declaraciones a LU5.

La medida de fuerza comenzó desde las 5 de la mañana.

"No tenemos jurisdicción de San Patricio del Chañar, llega hasta la picada 21, así que no nos da el intendente ningún tipo de servicio. Y con la Municipalidad de Añelo nos pasa lo mismo. No pertenecemos a ninguno de los dos ejidos entonces nadie se hace cargo de nosotros. Entonces pedimos alguien de Provincia", solicitó.