Barrios de pie levantó el acampe en el centro de Neuquén

Actualizada 14.00 hs.-

«La salida a la crisis para los humildes es el trabajo», con este lema, Barrios de Pie inició ayer un acampe frente a la Casa de Gobierno, en el centro de Neuquén. Reclaman que las ganancias que trae la industria hidrocarburífera a la provincia se destinen a las familias vulnerables que «no resisten otro fin de año con las mesas vacías». Además el sindicato de profesionales de la salud pública (Siprosapune) se convocó en el monumento para realizar «movilizaciones intermitentes».

Siprosapune transita hoy su segundo día de paro, por lo que los profesionales suspendieron actividades en los hospitales. La seccional Confluencia decidió ir al monumento para recordar que se cumplen tres años de la presentación del proyecto de carrera sanitaria, que recientemente fue archivado y desarchivado en la Legislatura.

Explicaron que harán «manifestaciones intermitentes», o sea, pequeñas caminatas por el centro de Neuquén, a distintos puntos y en distintos momentos, que se van decidiendo en asamblea.

Se sumó a las demandas, un reclamo de de trabajadores de dispositivo de familia, que mantienen un corte sobre calle Belgrano. a la altura de Casa de Gobierno. Exigen el cese de sumarios y «aprietes a los trabajadores (como disciplinamiento)». Además «presupuesto real» para las políticas públicas que trabajan con las leyes de protección contra las violencia de género, vulneración de los derechos de las infancias y las adolescencia.

La protesta de Barrios de Pie comenzó ayer, a la mañana, con una concentración en el monumento a San Martín. Luego, la organización marchó a la Casa de Gobierno para que el Ejecutivo atienda su reclamo y se instaló con carpas en la esquina de las calles Roca y Rioja. Estuvieron apostados desde las 11 de ayer hasta las 14 de hoy.

El tránsito en esa zona estuvo cortado . Los manifestantes pasaron la noche en el lugar. Hubo un desvío por calle Brown.

Sebastián Ibalos. de Barrios de Pie dijo a este medio al comienzo de la mañana que la medida continuaría hasta tanto tengan alguna respuesta concreta de alguna autoridad provincial. Tras unas reunión este mediodía, decidieron levantar la medida aunque no descartaron volver a realizar acciones de lucha en lo que queda de la semana.

«Estamos con dos planteos. Uno que es el que nos parece más importante que es que no hay otra forma de resolver hoy las carencias que no sea con trabajo. Es la única forma de regularizar el ingreso de las familias. Hace rato que no vemos.al.gobernador diciendo que se diseñó un plan para incorporar al mundo del trabajo a determinada cantidad de familias. Todo esto en un momento que el gobernador avisa de una recaudación récord del petróleo», señaló Íbalos.

Gladys Aballay, referente de Barrios de Pie, manifestó que Barrios de Pie administra 50 comedores y merenderos distribuidos en toda la provincia, de los cuales 30 están en la capital. «El 50% de los nenes que van están malnutridos por la calidad de alimentos que recibimos, afirmó. Comentó que un promedio 100 personas por día asisten a los comedores de Cuenca XV y Los Hornitos y 50 en sitios similares ubicados en la zona centro este de la ciudad.

En un comunicado, la organización remarcó: «La producción récord de petróleo en esta provincia debe ponerse en primer lugar para achicar la desigualdad vergonzosa que hoy tiene Neuquén».