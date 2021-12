Continúa el acampe y corte de Barrios de Pie frente a Casa de Gobierno de Neuquén

Actualizada 16:11

El centro de Neuquén es nuevamente el escenario de protestas. La agrupación Barrios de Pie se movilizó a Casa de Gobierno reclamando puestos de trabajo para las familias más humildes. En estos momentos integrantes de la agrupación mantienen un acampe frente a la sede central gubernamental en calle La Rioja y Roca. Ambas vías están bloqueadas. Sostuvieron que permanecerán hasta tener una respuesta de autoridades provinciales.

“El pedido es que en este momento difícil y con la situación grave que nos dejó la pandemia, la salida de un montón de familias bajo la línea de pobreza es con trabajo. Después está como resolver la emergencia, que nosotros durante la pandemia lo hicimos con los comedores”, expresó Gladys Aballay, referente de Barrios de Pie.

La protesta concentró en el Monumento al General San Martín. Luego se dirigió por Avenida Argentina, avanzó hasta la ex Ruta 22, retomó por la avenida y siguió hasta la gobernación, donde se mantiene un acampe. Por la protesta, hay desvíos en las inmediaciones en Casa de Gobierno.

En declaraciones a AM Cumbre, Aballay expresó que urge que el trabajo se reactive en la provincia de Neuquén. «Nuestro gobernador dice que hay una producción de petróleo récord en la provincia y en lo concreto en la vida de la gente no lo vemos No solo hay gente que no consigue empleo, sino que hay otros que se quedaron sin trabajo”, sostuvo.

Aballay manifestó que la principal demanda de la organización es la generación de puestos de trabajo, que las personas trabajadoras puedan llegar a fin de mes y que las familias que asisten a comedores y merenderos no tengan la necesidad de hacerlo.

Barrios de Pie administra 50 comedores y merenderos distribuidos en toda la provincia, en la capital hay 30. El 50 por ciento de los nenes que van están malnutridos por la calidad de alimentos que recibimos», expresó Aballay. La dirigente social comentó que un promedio 100 personas por día asisten hoy a los comedores de Cuenca XV y Los Hornitos y 50 en sitios similares ubicados en la zona centro este de la ciudad.

Foto: Florencia Salto

Protesta de médicos

Por otro lado, otro de los reclamos es del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune), solicitando la ley de carrera profesional. Inició hoy un paro por 48 horas de actividades ambulatorias. Desde las 10 se concentraron y tuvieron una asamblea en el CAM. Mañana la manifestación se trasladará al monumento a San Martín.