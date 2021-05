Cortes en Villa La Angostura y marcha de Salud en Neuquén por la devolución de los descuentos y el «resto del petitorio»

Las y los autoconvocados de Salud continuarán en medidas de fuerza en demanda del resto de los planteos realizados en el petitorio cuando iniciaron la protesta hace 63 días, aseguraron desde el monumento a San Martín, donde se convocaron para celebrar el día del Trabajo.

El 1 de Mayo se reunieron alrededor de las 11 en el monumento a San Martín, de Neuquén en una jornada que preveía actividad artistica y que luego se modificó a una movilización y permanencia, debido a las amenazas de lluvia.

“Nos convocamos los referentes de salud, los autoconvocados y organizaciones para celebrar y conmemorar nuestro día y hacernos fuerte”, dijo Marco Campos, delegado de los autoconvocados del hospital Castro Rendón.

Recordó que la celebración del 1 de Mayo “es la conmemoración de un movimiento democrático, antiburocrático de los trabajadores que empezaron a marcar el camino para sostener nuestro derechos”, sostuvo.

Desde el hospital Centenario, la trabajadora Vanina Castillo recordó que “en salud siempre fue muy difícil generar una lucha, hemos salido a militar el derecho al trabajo todos estos años, pero hoy en las compañeras hay una pasión incontenible por lograr lo que es justo: no es una sola persona, no es un dirigente, somos muchas trabajadoras –porque somos la mayoría mujeres- que estamos indignadas con este trato del gobernador”, sostuvo Vanina.

Tanto Castillo como Campos sostuvieron que el 53% al básico que firmó el dirigente Carlos Quintriqueo “es nuestro triunfo, porque si no hubiéramos estado en los cortes, con esta lucha de más de 63 días, por reclamos no sólo relacionados a lo salarial, no se hubiera logrado. Era nuestro primer punto, luego tenemos otros que hacen a los derechos de los trabajadores, a que cesen los aprietes con sumarios, los días de descuento”, señaló Campos.

Las trabajadoras hospitalarias marcharon con organizaciones el 1 de Mayo y continuarán en medidas de fuerza (foto Yamil Regules)

Vanina Castillo indicó que las mujeres autoconvocadas iniciaron gestiones con la Pastoral y con el obispo de Neuquén para solicitar su intervención ante las respuestas que faltan; entre ellas las que señalaban los autoconvocados del Castro Rendón: la devolución de los descuentos y el cese de sumarios.

Circulan versiones intrahospitalarias de que al menos llegarían unos 50 sumarios en los hospitales de Neuquén capital. En Centenario hubo 3, con sanciones que fueron apeladas pero que implicaron 15 días de suspensión en octubre, noviembre y la aplicación del descuento del 100% del salario en marzo.

“El gobernador no sólo nos ignoró, dio un aumento a todo el personal de la administración pública y le cuidó la imagen a (Carlos) Quintriqueo (el titular de ATE) que logró sin luchar y sin parar, un acuerdo. Seguimos con los hospitales con atención en guardia mínima, respaldando a las compañeras que cortan en Samoré en demanda del cese a la persecución laboral, que se nos tenga en cuenta salarialmente a las que estamos en la primera línea de la pandemia y en reclamo de las y los trabajadores”, aseguró.

La jornada finalizaba a primera hora de la tarde en el monumento a San Martín con actividades artísticas, mientras que en Villa La Angostura continuaban los cortes. El lunes se preveía una interhospitalaria para la discusión de la continuidad de las medidas de fuerza

“Para quienes vivimos de nuestros salarios, el recorte feroz que nos están haciendo es una forma de disciplinamiento; por eso seguimos discutiendo, bregando por la devolución, el cese de los sumarios y estamos yendo a reforzar los cortes hasta que el gobierno le de una respuesta a los reclamos de las y los trabajadores”, finalizó Castillo.