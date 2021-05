Pereyra señaló a los trabajadores de salud como responsables de la situación laboral de los petroleros

Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa emitió un duro comunicado donde responsabiliza a los trabajadores autoconvocados de salud por la situación de los trabajadores petroleros a causa de los diversos cortes de ruta que se realizaron en Añelo, Plaza Huincul y Rincón de los Sauces.

“Está claro que los responsables de la anarquía, el desastre socioeconómico ocasionado a la provincia tienen nombre y apellido: Marcos Campos y el resto de los voceros de los presuntos "autoconvocados", Ramón Rioseco, dirigentes del Frente de Todos y de la Izquierda entre otros”, expresó el comunicado de la entidad sindical.

Consideraron que las medidas de fuerza del personal sanitario afectaron a los operadores del sector petrolero. Afirman que al no poder ejercer su derecho al trabajo se ven perjudicados con disminuciones salariales o riesgo de despidos. “Como siempre pasa, los trabajadores son el pato de la boda de los empresarios. Ahora la amenaza es no pagar a los que menos tienen por culpa de los piquetes”, expresó el documento.

El titular del sindicato, Guillermo Pereyra afirmó que las Pymes neuquinas amenazan con no pagar los sueldos por falta de recursos. “¡Mienten! No existe argumento alguno para que no cumplan con sus obligaciones, sobre todo cuando las empresas productoras ya confirmaron que no dejarán de afrontar los contratos vigentes”, dijo.

Pereyra argumentó que no son los trabajadores los que deben ser responsables por las acciones de otros.

“De ninguna manera vamos a tolerar que amenacen con ajustar a los que menos recursos tienen, sobre todo cuando en sus manos están los instrumentos para retomar la actividad que ayudamos a poner en marcha tras más de un año de pandemia”, puntualizó.

Desde la asamblea de los trabajadores autovonvocados de salud señalaron que mañana responderán al comunicado.