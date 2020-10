Covid-19 en Río Negro: tomen conciencia

Situación de pacientes activos y camas de terapia en la provincia de Río Negro:

Roca: 736 activos, 2 camas.

Regina: 259 activos, 1 cama.

Bariloche: 539 activos, 4 camas.

Viedma: 597 activos, 5 camas.

Resto provincial: 2635 activos, 0 camas. Por ejemplo: Cipolletti tiene 1.231 activos y 0 camas.

Esta situación es muy grave, se podría decir que estamos por caer en una catástrofe sanitaria.

Pero nadie dice nada. Estudié desde los 6 años hasta los 35 años en la educación pública y tengo un contrato social con el pueblo, como todo profesional de la salud.

Por ello publico esto, porque amerita que los dirigentes locales y provinciales se pongan de urgencia a delinear un plan sanitario de emergencia. Porque dejar pasar el tiempo sin hacerlo puede ser suicida. Yo hoy no estoy allí, tuve que viajar por cuestiones de salud de mi esposa, pero es como si estuviera, me preocupo y me ocupo lo más que puedo.

Por Dios, tomen conciencia de lo que está pasando.

Dr. Antonio Tourville

DNI 7.817.849



Las Grutas