Crecen las quejas por ruidos molestos en un edificio céntrico de Roca

Vecinos de un inmueble céntrico de Roca se quejan por los ruidos molestos y piden mayor eficacia en los controles que debe realizar el municipio.

En el edificio Rucapel habitan más de 50 dueños e inquilinos, quienes a través del Consejo Administrativo reclaman al municipio mayor eficiencia en el control de ruidos molestos.

“El fin de semana pasado fue de terror, mucho ruido no se podía descansar. Lo que hacen también cuando cierran, como saben que hay reclamos por los ruidos, salen con las motos y los autos aceleran y después se van”, contó Roberto, uno de los integrantes del Consejo Administrativo del edificio.

Los ruidos molestos constituyen una contravención cuya regulación es competencia del municipio. Los vecinos realizaron distintos reclamos a la Dirección de Medio Ambiente para que lleve a cabo las mediciones acústicas, pero todavía no tienen los resultados.

El reclamo apunta a los ruidos emitidos durante la madrugada por los locales nocturnos que están ubicados sobre calle San Martín, a unos cien metros del Rucapel. Los habitantes afectados son los del sector norte del inmueble, aunque también se escucharon quejas de quienes habitan la parte sur y este.

“Medio Ambiente insiste en hacer la medición porque sino no pueden ejecutarlo, pero está demostrado que el lugar no sirve como confitería bailable, si puede funcionar como cervecería. Nosotros estamos a cien metros y no podemos dormir ni con los auriculares puestos”, expresó.

Los fines de semana es imposible poder descansar, la música y los ruidos se escuchan hasta las 6 de la mañana” Vecino de la cara norte Edificio Rucapel

Desde la Dirección de Medio Ambiente explicaron que se realizan los estudios técnicos pertinentes para la medición acústica. Ante este pedido en particular durante el fin de semana pasado estuvieron trabajando en uno de los departamentos y por estos días se esperan los resultados para determinar si existe una contravención a la norma IRAM 4062/16.

“El fin de semana se realizaron mediciones acústicas en el domicilio de uno de los vecinos para determinar si las cifras que arrojan se encuentran estipuladas dentro de los ruidos molestos. En unos días tendremos los resultados finales”, explicó Laura Juárez, titular de Medio Ambiente del municipio.

Hace un tiempo que volvieron los reclamos por ruidos molestos. A partir de la reapertura de los locales nocturnos con asistencia de público se tornan cada vez más frecuentes las quejas de los vecinos.

“Nosotros intervenimos en los locales nocturnos que emiten ruidos molestos y afectan al vecindario. En el caso de ser necesario se les pide un informe sonoro y adecuación acústica. Además, en el caso de ser necesario se solicitan una serie de medidas y arreglos en el interior de los locales”, afirmó Juárez.

Otro de los aspectos que genera el reclamo en los vecinos del sector céntrico, tiene que ver con los ruidos que efectúan los autos y motocicletas a la salida de los locales. Esto sucede una vez que se cierran las puertas.

En este sentido, la titular de Medio Ambiente destacó que “también hacemos mediciones a los vehículos en un trabajo en conjunto con la Dirección de Tránsito. En algunos sectores se realizan operativos durante la madrugada”.

El Rucapel es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Ubicado en un sector clave del sector céntrico, cuenta con once pisos, albergando cinco familias cada uno.